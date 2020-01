Localitatea Feștelița din raionul Ștefan Vodă, R. Moldova, s-a înfrățit cu comuna Poiana Ștampei din județul Suceava, România.

Acțiunea a avut loc în cadrul unor evenimente dedicate sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, în Feștelița. Din delegația Primăriei comunei Poiana Ștampei au fost prezenți primarul Viluț Mezdrea, consilieri locali și artiști locali, potrivit suceavalive.ro.

„Poiana Stampei se înfrățește cu această localitate din Republica Moldova, iar în acest fel am pus bazele unei apropieri deosebite între cele două comunități. Am fost plăcut impresionați de primirea excepțională de care am avut parte, de toate lucrurile minunate pe care primarul de aici, domnul Nicolae Tudoreanu, a reușit să le implementeze și transmitem mulțumirile sincere pentru călduroasa primire. Se dovedește că românii sunt uniți de tradiții, de credință și de dulcele grai, iar această legătură va dăinui mereu”, a declarat primarul Viluț Mezdrea.