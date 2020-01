Consiliul municipal Cahul a aprobat la finele anului 2019 o decizie care instituie bugetarea participativă drept politică publică în localitate. Propunerea a venit din partea unei organizaţii neguvernamentale din Regiunea Sud, fiind votată în unanimitate de către aleşii locali, transmite MOLDPRES.

Consilierii cahuleni au prevăzut și un buget pentru implementarea acestei hotărâri în municipiu. Astfel, în anul 2020, proiectele care vor fi selectate vor fi finanțate per total cu o sumă de un milion de lei. Valoarea proiectelor depuse va fi cuprinsă între 30-100 de mii de lei pentru fiecare proiect.

Bugetarea participativă are următoarele obiective: creşterea nivelului de dialog şi colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală; ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în municipiul Cahul; consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la exerciţiul de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate; creșterea transparenței activității administraţiei publice locale etc.

Autoritățile locale își propun să finanțeze proiecte din domenii de referință cum ar fi mobilitatea, accesibilitatea şi siguranţa circulaţiei; spații verzi și locuri de joacă; amenajarea spaţiilor publice; activităţi şi infrastructura educațională, sportivă și culturală; Smart City - aplicații IT pentru ameliorarea prestării serviciilor publice, aplicații IT pentru municipiul Cahul, energie regenerabilă, eficientizarea managementului deșeurilor etc.

Pașii care trebuie să-i urmeze cetățenii pentru a putea beneficia de finanțarea proiectelor din partea Consiliului municipal Cahul vor fi mediatizaţi pe site-ul Primăriei orașului – www.primariacahul.md.

Bugetarea participativă la Cahul va fi realizată în cadrul Proiectului ”Un pas înainte spre dezvoltarea comunităţii”. Acesta este implementat de Asociaţia obştească „Pas cu Pas Regiunea Sud” în cooperare cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele financiare acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.