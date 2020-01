Locatarii unui bloc de locuinţe cu nouă etaje din sectorul Buiucani al Capitalei se tem să intre şi să iasă din casă. Asta după ce, acum două zile, o bucată din construcţia de beton s-a desprins de la etajul nouă și a căzut chiar pe trotuar. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit, dar incidentul a mobilizat administraţia clădirii să solicite ajutor de la Pretură, pentru a repara edificiul vechi de peste 40 de ani.

”Deseori trecem, noi ne ducem la piață, la magazie, e periculos mai ales cu copilul să umbli cu căruciorul e foarte periculos chiar și oamenii în vârstă, e foarte periculos.”



”Acest bloc are aproape 40 de ani și la scara a treia sau a patra, la fel a căzut betonul, iar după, au reparat deasupra cosmetic.”



”Sigur că este periculos, toți trec pe aici, noi locuim mai de vale și toți trecem pe aici.”



Administratorul casei spune că blocul de locuinţe este vechi și astfel de incidente au mai avut loc.



”Colțul e avariat de sus până jos. Am sunat la pretură, la domnul pretor, dimineață o fost de la pretură, de la poliție o fost. Mi-au promis ca au să facă un act de verificare, să scriem actul să-l dăm la primărie, fiindcă numai cât primarul poate să ne dea așa bani ca să facem expertiza la toată casa, fiindcă îs multe defecte deja casa are iată vârsta de 40 și ceva de ani”, a spus Victor Mihalache, președintele blocului, membru al Asociației de e Coproprietari în Condominiu.



Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, dă asigurări că va fi făcută o expertiză tehnică, iar rezultatul privind gradul de avariere a clădirii va fi gata în cel mult o lună, scrie publika.md

”La nivelul sectorului Buiucani am depistat 14 blocuri unde urmează a fi efectuate anumite intervenții pentru a le menține într-o stare normală. Anul acesta, în fiecare caz din aceste 14 blocuri vor fi efectuate expertizele tehnice pentru a permite și a aprecia volumul de lucrări care urmează a fi efectuate”, a declarat Vadim Brânzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.