În ajunul sărbătorilor de iarnă, pensionarii din satul Abaclia, raionul Basarabeasca au primit în dar glucometre şi au fost instruiţi cum să le folosească. Acţiunea a fost organizată de ONG-ul AO HelpAge Internaţional în Moldova, care lucrează în colaborare cu autorităţile locale şi cu voluntari, relatează Moldova 1.

După ce a învăţat cum să folosească glucometrul, Elena Vasilenco din satul Abaclia a hotarât să devină voluntară pentru a instrui şi alţi consăteni. Mai mult, femeia îi vizitează regulat pe cinci pensionari, care au mare nevoie de serviciile ei.

„Totdeauna trebuie să punem ac nou, la fiecare persoană. Glicmeia se masoară pe stomacul gol”, susţine Elena Vasilenco, voluntară.

Deşi are o vârstă înaintată, şi Serghei Catană crede că este de datoria sa să ajute alţi oameni, aflaţi la nevoie, mai ales că traieşte cu recunoştinţa că şi el a fost ajutat de străini, să se descurce în viaţă, atunci când de mic a rămas fără tată.

„Şi eu am fost ajutat din copilarie de aceea când eu am devenit matur am început tot să ajut pe cine are nevoie. Chiar în mahala este un bărbat cu grad de invaliditate. În ultimii 15 ani am lucrat şef unitate de pompieri, unde tot trebuiau sfătuiţi cum sa nu facă greşeli, cum să nu nimerească în fum. Prelungesc lucrul acesta ca să-şi păstreze viaţa şi să-şi păstreze sănătatea”, a povestit voluntarul Serghei Catană.

Proiectul cu genericul promovarea îmbătrânii active şi sănătoase la vârstă înaintată este în derulare în ţara noastră din 2017 şi se desfaşoară în cooperare cu voluntarii şi administraţiile locale.

„Scopul ca să promovăm şi să atragem cât mai multi vârstnici să îmbătrânească activ, fiindcă ştim cu toţii că ajungând la vârsta de pesnionare, fiecare dintre vârstnici îl încearcă sentimentul, vreţi nu vreţi, că nu mai sunt utili nimănui. Noi încercăm ca organizaţie să susţinem vârstnicii să rămână activi, să-şi revindece drepturile, să lupte cu non dicriminarea şi sa lupte contra sărăciei”, susţine coordonatorul proiectului, Nina Guţu.

Toate grupurile de voluntari, formate din pensionari, sunt instruite şi echipate cu truse medicale, cu tonometre şi aparate de măsurat glicemia.

„Orice proiect este nobil pentru cetăţeni, mai ales atunci când se discută despre ajutoare. În teritoriu sunt două organizaţii neguvernalmentale care activează pentru cetăţenii cei nevoiaşi, îndeosebi concomitent se lucrează şi cu copiii cei invalizi, în orice activitate, cultură, sport”, menţionează Victor Niculiţă, primar de Abacalia, raionul Basarabeasca.

În localitatea Abaclia locuiesc 45 persoane din familii social-vulnerabile, inclusiv pensionari, care nu se pot deplasa şi au nevoie de ajutor la locul de trai.