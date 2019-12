Primul Război Mondial a rămas în istorie ca unul dintre cele mai sângeroase conflagrații din istorie. Și pe bună dreptate. Milioane de soldați și civili au murit în acest conflict, iar condițiile de luptă erau foarte grele. Tocmai de aceea, ideea unui armistițiu spontan pare a fi cel puțin ciudată.

Numai că este cât se poate de adevărată.

Business Insider amintește cum, pentru o zi și o noapte, armata francezilor și britanicilor, pe de o parte, respectiv cea a germanilor, de cealaltă parte, au pus armele deoparte o scurtă vreme pentru o sărbătoare al cărui scop este să aducă oamenii mai aproape unii de alții.

Era anul 1914. Războiul începuse în iulie și trebuia să se termine înainte de Crăciun. Doar că la cinci luni după izbucnirea conflagrației, luptele erau mai acerbe ca nicicând.

În urma înfrângerii germane în Prima Bătălie de pe Marna, armatele Antantei și Puterilor Centrale au căutat să se învăluiască, dând naștere unor sisteme de fortificații și tranșee ce ajung să se întindă de la Marea Nordului până la granița elvețiană.

Marile ofensive au lăsat nenumărați morți pe front, tacticile învechite adoptate de comandanți fiind complet inutile în fața noilor inovații tehnice în materie de armament.



Cadență și focul încrucișat al mitralierelor, precizia crescândă a artileriei, folosirea sârmei ghimpate, a aruncătoarelor de flăcări sau a armelor chimice transformau orice atac într-o baie de sânge.



Traiul soldaților era deosebit de aspru. Milioane de șobolani colcăiau, răspândind boli și infestând mâncarea. Holera, febra tifoidă și dizenteria au nenorocit viețile a mii de oameni. Infecțiile erau de multe ori fatale, din cauza lipsei de antibiotice. Condițiile vitrege ale iernii și-au luat și ele tributul în vieți omenești.

Miracolul de Crăciun



Dar în acest peisaj dezolant, o minune s-a produs. În Ajunul Crăciunului, soldații au ieșit din tranșeele înghesuite pentru a marca sărbătoarea Nașterii Domnului. Rând pe rând, oamenii de pe ambele fronturi și-au părăsit posturile, și-au lăsat armele și și-au întâlnit inamicii la mijloc.



Ce a urmat a fost o adevărată lecție de umanitate: dacă în urmă cu câteva ore erau dușmani de moarte și se măcelareau unii pe alții, acum vorbeau, dansau, cântau și mâncau împreună ca și când erau prieteni la cataramă. Ba chiar au jucat fotbal unii cu alții.



În scrisorile trimise ziarelor și celor dragi, soldații au descris modul în care a apărut armistițiul spontan.



"Am plasat chiar mai multe lumânări decât înainte de-a lungul tranșeului nostru de un kilometru, precum și pomi de Crăciun (...). Britanicii și-au exprimat bucuria lor prin aplauze. Ca majoritatea oamenilor, mi-am petrecut toată noaptea treaz. A fost o minunată, dar oarecum rece, noapte", explică locotenentul german Kurt Zemisch.



"Cred că am văzut una din cele mai extraordinare priveliști ce i-a fost dată unui om să vadă (...) . Urma să deschidem focul asupra lor, când am văzut că nu aveau puști, așa că unul din oamenii noștri a ieșit să îi întâmpine și în cam două minute pământul dintre cele două linii de tranșee roia cu oameni și ofițeri ai ambelor părți, dând mâna și urându-și reciproc un Crăciun fericit", povestește sublocotenentul britanic Dougan Chater.

"Ce priveliște, grupuri (...) de germani și britanici de-a lungul întregii lungimi a frontului. Din întuneric puteam auzi râsete sau vedea chibrituri aprinse, un german aprinzând țigară unui scoțian și invers, făcând schimb cu ele sau cu alte suveniruri. Acolo unde nu puteau vorbi limba, se făceau înțeleși prin semne și toată lumea s-ar fi părut că se împacă bine", spune caporalul John Ferguson, într-o scrisoare trimisă familiei.



Au fost și momente solemne. Morții ce impanzeau țară nimănui au fost îngropați, la unele ceremonii participând laolaltă și germani și englezi și francezi.



Poate că atmosfera a fost cel mai bine descrisă de locotenentul Geoffrey Heinekey, a cărui mărturie a rămas în istorie: "Un lucru cu totul deosebit s-a întâmplat (...) . Unii germani au ieșit cu mâinile ridicate și au început să-și ia unii dintre răniții lor, așa că am ieșit și noi imediat din tranșeele noastre și am început de asemenea să ne aducem și răniții noștri. Germanii apoi ne-au făcut semn și o parte din noi ne-am îndreptat spre ei și am vorbit cu ei (...) ne-au ajutat să ne îngropăm morții. Acest lucru a durat toată dimineață și am vorbit cu mai mulți dintre aceștia și trebuie să spun că păreau oameni formidabili (...) Nu pot să exprim ironia în cuvinte".



La mai bine de un secol de când războiul a izbucnit, soldații germani și britanici încă se mai întâlnesc, dar doar că să joace partide amicale de fotbal, în memoria celor care au pierit pe Frontul de Vest.

sursa: ziare.com