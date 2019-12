Şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Peter Michalko, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în care îndeamnă la respect reciproc şi grijă faţă de mediul în care trăiesc comunităţile noastre.

„Dragi prieteni, am ajuns în pragul sărbătorilor, un moment de bucurie şi reflecţie. În acest moment festiv, de dăruire, să ne găsim timp pentru odihnă şi să ne bucurăm de lucrurile simple alături de familiile şi comunităţile noastre, uniţi în spiritul tradiţiilor. Ne apropiem de călătoria prin noul an, prilej de a vă dori sănătate, pace, voie bună şi prosperitate. Să ne bucurăm de valorile noastre, de respect reciproc şi grijă faţă de mediul în care trăiesc comunităţile noastre. Fie ca apropierea prietenilor, confortul casei, unitatea familiilor şi a comunităţilor noastre să vă reînnoiască spiritele în acest anotimp festiv. Sărbători fericite şi sincere urări de bine pentru Noul An 2020”, a spus Peter Michalko în mesajul său.