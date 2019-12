Mașina fostului președinte a Partidului Democrat din Moldova, controversatul Vlad Plahotniuc, a fost achizițonată de deputatul democrat în Legislativul din UTA Găgăuzia, Ilia Uzun.

În cadrul ședinței de astăzi, 18 decembrie, a Adunării Populare de la Comrat, Uzun a confirmat că a cumpărat SUV-ul de model Hummer H2 de la Plahotniuc, precizând că vehiculul a fost cumpărat din banii proprii.

„Am spus că am cumpărat mașina în cadrul unei intervenții la televizor. 100 de oameni au venit la mine și m-au amenințat cu mitraliere și armuri de corp. Ei spuneau că mașinile sunt furate. Eu am recunoscut că am cumpărat una de la Plahotniuc. Am confirmat acest lucru”, a spus Uzun, citat de autoexpert.md.