Avocatul Marin Domente ar urma să fie promovat de Guvern la funcția de director AGEPI. Potrivit surselor Realitatea.md care au preferat să-și păstreze anonimatul, actele pentru numirea Marin Domente în funția de Director General al AGEPI sunt în proces de perfectare. Menționăm că Marin Domente, în calitate de avocat a contribuit la prejudicierea drepturilor de marcă ale companiilor cu renume mondial Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss și Trussardi, reprezentând în instanță un butic de lângă Piața Centrală - „Uzprimatex” SRL.

Potrivit Realitatea.md acestea au reprezentat primele cazuri în care agenții economici din Republica Moldova, într-un mod dubios, au avut câștig în judecată în fața companiilor cu renume mondial. Ulterior, în 2018, proprietara unui butic de la Piața Centrală a câștigat un proces pornit de Adidas, iar în acest an PUMA a pierdut în instanță procesul inițiat împotriva unei companii din Soroca.

Aceste decizii cu mari semne de întrebare ale instanțelor din Moldova au stârnit un scandal guvernamental în 2018. Ex-premierul Pavel Filip s-a arătat indignat atunci: „Câtă școală trebuie să ai ca să dai câștig unui butic de la Piața Centrală în fața reprezentantului oficial ale acestor companii” și a solicitat intervenția Ministerului Justiției în verificarea aspectelor de procedură.

Marin Domente este de asemenea și avocatul uneia dintre Organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe - Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI), care a provocat mai multe scandaluri în ultimii ani. Recent, AGEPI a revocat avizarea ANPCI din calitatea de Organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe din motive de neachitarea remunerației de peste 4 milioane lei către titularii de drepturi și prejudicierea acestora și a bugetului de stat prin acțiunile sale (https://agepi.gov.md/ro/news/comunicat-de-pres%C4%83-referitor-la-rezultatul-%C8%99edin%C8%9Bei-comisiei-de-avizare-organiza%C5%A3iilor-de).

