Președintele Igor Dodon a reacționat la subiectul privind participarea sa la un grătar la Florești, alături de câțiva deputați ai PDM. Acesta spune că este un subect „șugubăț” și că nu are timp pentru așa ceva.

„E un subiect sugubăț, cum spun moldovenii. A fost o emisiune și cineva a întrebat dacă a fost Dodon sau nu la frigărui. Diacov a spus că poate a fost, poate nu... Dmitri Gheorghevici, eu fără dumneavoastră la frigărui nu mă duc. Glumesc. Eu cu Dmitri Gherorghevici nu mă duc la frigărui. Nu am fost la frigărui cu PD și nici timp nu am pentru asta. Eu abia am timp să-mi văd copiii, vedeți că filmez din mașină. În week-end mai bine stau cu copiii, decât să merg să merg cu unii deputați din Parlamentul R. Moldova”, a declarat șeful statului într-un live pe Facebook.