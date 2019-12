Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a declarat, unui interviu pentru hotnews.ro, că pentru ucraineni nu există limba moldovenească.

Ambasadorul a fost întrebat cum a învățat limba română.

„Când am intrat la Facultate, ni s-a oferit un experiment. Am intrat cu limba franceză, a doua era engleză, ni s-a propus limba română ca un experiment. Așa am ajuns să învăț limba. Am protestat de la început, am dat o declarație la decanat. Până la urmă decanul a reușit să ne explice că e o mare oportunitate până la urmă. Pentru noi nu există limba moldovenească. Cei din România și Moldova vorbesc o singură limbă”, a răspuns Oleksandr Bankov, potrivit sursei citate.