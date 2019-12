Europarlamentarul român Corina Creţu a primit astăzi cel mai înalt titlu academic, cel de Doctor Honoris Causa, oferit de Academia de Studii Economice de la Chişinău. Cunoscută ca un susţinător al Republicii Moldova, Corina Creţu a votat, în 2014, în Parlamentul European, Acordul de asociere cu Uniunea Europeană. A acordat guvernului de la Chişinău fonduri europene, în perioada mandatului său de comisar european pentru politică regională, iar acum susţine intens apropierea R. Moldova de comunitatea europeană.

„Mesajul pe care l-am transmis în intervenția mea a fost acela că nu am uitat nicio clipă Republica Moldova în toți acești ani și am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a apropia Uniunea Europeană de Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova - acești oamenii harnici și inimoși - merită o viață mai bună. Iar tinerii sunt cei chemați să facă această schimbare în bine, cu toată forța, curajul și determinarea de care pot da dovadă. Ei reprezintă o sursă de energie vitală. Sunt fericită și împăcată că am putut contribui la direcția europeană a Republicii Moldova și voi face la fel și de acum înainte. Parte a sufletului meu este și va fi întotdeauna aici”, a scris pe pagina sa de Facebook Corina Crețu.