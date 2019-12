Un minor în vârstă de 14 ani din Bălți a fost atacat de maidanezi deja de trei ori. Ultimul atac a avut loc chiar săptămâna trecută în cartierul Molodova. Băiatul a fost atacat în drum spre magazin.

Daniel Rotaru are 14 ani. Băiatul spune că îi este frică să iasă din casă. În luna august a fost mușcat de câini în mod repetat, după care a fost atacat de maidanezi de încă două ori.

„M-am dat jos din copac, câinele m-a mușcat, m-am speriat și am sărit gardul acesta și câinele m-a ajuns din urmă, câinele m-a mușcat pentru a doua oară și am fugit în casa vecinilor. Următoarea dată am mers la magazin și acolo câinii mâncau, după ce unul a finisat să mânânce a început la mine să latre, după asta a venit toată haita să mă sperie”, spune Daniel Rotaru

Mama băiatului s-a adresat autorităților. Acestea însă nu au întreprins nimic. Femeia spune că haite de câini continuă să terorizeze oamenii.

„Am primit răspuns de la primărie că se vor ocupa de cazul respectiv, că vor vâna acești câini vagabonzi, că aceștia vor fi duși la azilul de câini. Am fost personal la primărie, iarăși am încercat să le explic situația. Pe 18 noiembrie am primit al doilea răspuns, că se vor clarifica, iată este deja luna decembrie, însă fără rezultat”, povestește mama băiatului.

Oamenii spun că maidanezii sunt foarte agresivi.

„Sunt 20 de cățeluși. Eu am nepoțel micuț și ni este frică să-l lăsăm să se joace. Îngrădim totul, blocăm cu țiglă, pentru că ei se aruncă la om.”

Pe parcursul acestui an, maidanezii au atacat aproape 600 de persoane, cu peste 25 la sută mai mult decât anul trecut. Grav este că în peste 200 din cazuri victimele sunt copii. Locuitorii orașului acuză autoritățile de iresponsabilitate.

„Sunt forte mulți și ne temem pentru copii, mai ales noaptea. Ei sunt așa de mari încât ne este frică. L-au atacat pe fratele meu și chiar l-au mușcat”.

„Primăria ar trebui să ia măsuri, ei sunt de vină”.

„E pericol de rabie, nimeni nu răspunde de câini. Mergi pe stradă liniștit și când colo apar 2-4 câini și încearcă să te atace.”

„Primăria este responsabilă, ea este responsabilă să se ocupe cu toate acestea.”

Maidanezii sunt purtători de rabie, o boală extrem de periculoasă, susțin specialiștii.

„Rabia este o boală incurabilă, omul dacă s-a infectat și boala a început să se manifesteze, șansa de a supraviețui este minimală. Aceste 571 de cazuri sunt cazuri înregistrate, când oamenii s-au adresat medicilor. Persoanelor date li s-a acordat asistența medicală specifică, care constă în prelucrarea plăgii și administrarea vaccinului antirabic”, a declarat Veaceslav Chișlari, șeful Centrului de Sănătate Publică, Bălți

Între timp, autoritățile nu întreprind nimic pentru a soluționa problema.

„Undeva din luna august, dacă nu greșesc, nu se ocupă nimeni. Nu este pregătit nici lucrătorul, nici utilaj nu este. Este un proces verbal la înterprindere unde este iiterzis, până nu facem schimbarea în acest domeniu”, spune Iurie Hmarnîi directorul interimar ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri”

Potrivit datelor oficiale, pe străzile din Bălți hoinăresc aproape 5 mii de maidanezi. Azilul pentru câini, deschis de autorități dispune doar de 400 de locuri.

NordNews