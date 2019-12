Ofițerii din cadrul Inspectoratului Naționalde Investigații cu sprijinul autorităților din Austria și prin coordonare din partea Europol-ului, au contribuit la destructurarea unui grup criminal transnațional, specializată în contrabandă cu substanțe radioactive și toxice. Operațiunea s-a desfășurat în data de 25 noiembrie, în orașul Viena, și s-a soldat cu reținerea a trei persoane și confiscarea a 860 grame de uraniu, în valoare de 3 000 000 euro.

Este vorba despre trei cetățeni străini, doi bărbați și o femeie, care ar fi urmat să tranziteze inclusiv teritoriul Moldovei. Aceștia au fost reținuți în flagrant, în timp ce urmau să comercializeze către doi investigatori sub acoperire al autorităților din Moldova un container militar cu substanță radioactivă în cantitate de 860 de grame, presupusă în prealabil a fi uraniu îmbogățit 235, la prețul de 3 000 000 euro.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cei reținuți le-ar fi propus la doi ofițeri INI, care de fapt erau agenți sub acoperire, să cumpere uraniu în toamna acestuia an, iar membrii grupării s-ar fi aflat în vizorul autorităților internaționale de mai bine de un an.

În Moldova, faptele documentate au avut loc în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2019, atunci când unul din figuranți, cetățean străin, în vârstă de 37 de ani, și-ar fi desfășurat activitatea cu scop criminal pe teritoriul Moldovei și le-a propus celor doi investigatori sub acoperire de la Chișinău să cumpere substanța radioactivă, dar și le-a comunicat că intenționează să efectueze tranzacția în Viena, Austria.

Ulterior, în urma acțiunilor interprinse de autoritățile de la Chișinău și cele din Austria, a avut loc operațiunea de la Viena, iar comercianții cu „uraniu” au fost reținuți și acum se află în custodia autorităților austriece. Substanța radioactivă a fost ridicată pentru expertizare.

Doi dintre bănuiți au antecedente penale, iar unul din aceștia a fost condamnat pentru fapte ilegale similare.