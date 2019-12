Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, susține că Vlad Filat l-a telefonat atunci când a fost eliberat, însă ar fi făcut-o după ce primul i-a scris un mesaj. Cel puțin așa declarat Diacov în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul TV N4.

Democratul fiind întrebat de către moderatorul emisiunii despre discuția pe care a avut-o cu Vlad Filat, imediat după ce ultimul a fost eliberat din închisoare, Diacov a spus că Filat l-a sunat, dar și că în ultimele zile a vorbit fostul premier de mai multe ori la telefon.

„Am vorbit cu el în aceeași zi, devreme, dar nu am stat cu secundamerul în mâină ca să pot să vă zic la ce oră. Nu-i important cine a sunat primul... El m-a sunat, după ce eu i-am trimis un sms. Mi-a zis cineva despre asta și pe urmă am văzut că a redevenit activ pe Viber și i-am scris într-un sms „Salut, tinere”. Am vorbit cu el de câteva ori în aceste zile, nu ascund aceste lucruri. Am vorbit absolut liniștit, nu am intrat în multe detalii și subiecte politice”, a spus Diacov.