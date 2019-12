Șeful Procuraturii Anticorupție (PA) Viorel Morari spune că informațiile apărute astăzi în spațiul media fac parte dintr-un scenariu prin care se încearcă intimidarea sa. Scenariu similar cu cel din aprilie 2019 când la fel, astfel de informații au fost expediate la anumite instituții media pentru a pregăti terenul de a îl debarca atunci pe Morari de la conducerea instituției. Șeful PA lasă de înțeles că acest lucru este făcut de persoane din mediul politic și administrativ care ar fi deranjate de acțiunile recente ale instituției pe care o conduce.

Contactat de Deschide.MD, Viorel Morari a declarat că are un sentiment de deja-vu, pentru că în aprilie 2019 a trecut printr-o situație similară cu cea de azi și care atunci s-a soldat cu demisia sa din funcția de procuror-șef al PA.

„Eu nu vreau să apar în permanență cu contra-argumente sau comentarii la ceea ce apare în spațiul public. V-aș ruga să faceți o analiză, când apar aceste informații denigratoare. Ele ar fi putut să apară, fie atunci când am demisionat ca să continuie ce au început, fie pe parcurs când am fost restabilit, fie atunci când am participat la clubul de presă. Ele apar imediat atunci când Procuratura Anticorupție nu are astâmpăr și merge cu efectuarea investigațiilor pe care toată societatea le așteaptă. Totodată, nu vreau să cred că există o anumită conexiune între declarațiile neargumentate ale judecătorilor de săptămână trecută, inițierea unei evaluări a procuraturii specializate, continuarea sau reluarea anumitor investigații și atacurile mediatice deja la persoane în concret în această săptămână.”, susține șeful PA.