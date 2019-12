Majorarea alocaţiilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi cu 40%, suport financiar unic, în valoare de 700 de lei şi indexarea pensiilor şi alocaţiilor de două ori pe an - sunt câteva dintre iniţiativele legislative ce urmează să fie votate în Parlament în vederea susţinerii persoanelor cu dizabilităţi, dar şi a celor cu venituri mici. Despre acest lucru a declarat ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, relatează Radio Moldova Actualităţi.

În contextul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilităţi, ce este marcară astăzi, Viorica Dumbrăveanu a menţionat că grija faţă de persoanele cu dizabilităţi este una din priorităţile instituţiei pe care o conduce.

„Pentru persoanele cu dizabilităţi severe ne propunem o majorare cu 40%, un cuantum de 647 de lei pentru circa 12500 de persoane. O altă măsură ce vine pentru a susţine persoanele cu venituri mici, inclusiv persoanele cu dizabilităţi – este vorba de indexarea de două ori pe an a pensiilor şi a alocaţiilor. Totodată, ne propunem ca la 1 octombrie să fie indexate toate pensiile şi alocaţiile ce sunt sub limita minimului de existenţă. Persoanele cărora li s-a stabilit grad de dizabilitate severă şi au o vârstă de până la 23 de ani li se va stabili o alocaţie socială în cuantum de 100% din pensia minimă de dizabilitate existentă. Un alt proiect de lege ţine de includerea sau asimilarea stagiului de cotizare a perioadei de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de vârsta acesteia. Suportul unic ce va fi acordat, începând cu 1 ianuarie 2020 în cuantum de 700 de lei pentru toţi beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale ce sunt sub limita de 2000 de lei. Este vorba de peste 100 de mii de persoane, beneficiari ai pensiei de dizabilitate şi peste 66 de mii de beneficiari de alocaţii ”, a spus ministra.

Viorica Dumbrăveanu s-a referit şi la procesul de dezinstituţionalizare în contextul respectării dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate.

Amintim că la 3 decembrie, este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Această categorie de persoane reprezintă circa 7% din populaţia Republicii Moldova, conform datelor pentru anul 2018, oferite de către Biroul Naţional de Statistică. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi locuiesc în mediul rural şi primesc pensie de dizabilitate care acoperă doar 68% din minimul de existenţă.