Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, nu s-a prezentat la ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că ar fi avut o ședință „urgentă” în legătură cu automutilarea unui deținut în Penitenciarul Soroca.

Solicitat de către DESCHIDE.MD, Nagacevschi a menționat că a încercat să informeze un reprezentat al CSM-ului despre absența sa, însă i-a răspuns.

„Probabil cunoașteți deja, dar săptămâna trecută a avut loc un incident legat de automutilarea unui deținut. Despre acest caz am aflat azi dimineața și am avut o ședință urgentă la temă care a durat aproximativ până la 09:20. Am încercat să iau legătura cu un reprezentant CSM pentru a-l informa că mă rețin, dar nu mi-a răspuns la apel”, a declarat Nagacevschi pentru DESCHIDE.MD