Fosta ministră a sănătății, protecției sociale și familiei, Ala Nemerenco, susține că în perioada cât a ocupat funcția de ministră a aflat multe dedesubturi din sistem, mai cu seamă despre diferite scheme de obținere abuzivă a mijloacelor financiare, dar și angajarea în funcții de conducere a rudelor directorilor de spitale. Fosta ministră spune că unele instituții nu mai sunt spitale publice, dar moșii ale unor persoane concrete. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul TV8, transmite IPN.

Ala Nemerenco spune că astfel s-a întâmplat și la Spitalul Republican unde „șef pe securitate a obiectului” este cumnatul actualului director.

„Sunt spitale în care lucrează surorile, cumnații, toți conduc cu spitalul. Eu am rugat la un spital foarte mare, de nivel republican, ca directorul să vină cu schimbări în structura administrației, fiindcă acolo vicedirectorii care sunt mi-au lăsat semne de întrebare, inclusiv vârsta pe care o aveau, cum sunt numiți în aceste funcții. Este vorba de Spitalul Republican. Ne-am înțeles cu directorul ca el să vină cu o viziune nouă. (...) Eu nici nu am știut că cumnatul directorului deține așa o funcție de importantă ca „vicedirector pe securitatea obiectului”. Și asta este în foarte multe spitale. În foarte multe spitale aceste terenuri, aceste clădiri nu mai sunt spitale publice, sunt doar niște moșii ale unor persoane”, a declarat fosta ministră.



Potrivit ei, este foarte greu de schimbat o atare stare de lucruri pentru că ministerul nu are o pârghie de influență, ci elaborează mai mult politici în sănătate.



De asemenea, fosta ministră declară că dacă banii din sistemul de sănătate s-ar fi gestionat corect, atunci în prezent Republica Moldova ar fi avut spitale moderne, medicii ar fi primit salarii bune, iar mulți dintre pacienți puteau fi salvați. Totodată, Ala Nemerenco spune că actualmente s-ar face presiuni asupra multor persoane din sistem pentru ca să-și dea demisia.

„Faptul că domnul director de la Compania Națională de Asigurări în Medicină a plecat, eu presupun că s-au făcut presiuni mari asupra dumnealui”, a declarat fosta ministră.



Ala Nemerenco spune că atât timp cât s-a aflat în funcția de ministră unii politicieni i-au sugerat să numească unele sau alte persoane în anumite funcții.