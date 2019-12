Reprezentanții Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită conducerii Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) să aprobe în această săptămână majorarea tarifelor pentru călătoriile pasagerilor, în caz contrar transportatorii vor intra în grevă.

Potrivit președintelui APOTA, Oleg Alexa, transportatorii au avut zilele trecute întrevederi cu reprezentanți MEI, inclusiv cu ministrul Anatol Usatîi, însă autoritățile întârzie să oficializeze compromisul la care s-a ajuns, transmite Ziarul National.

„Au fost identificate mai multe măsuri care ar permite micșorarea costurilor operatorilor de transport, inclusiv excluderea controalelor abuzive, transparentizarea MEI și ANTA, lupta cu transportul ilicit etc. Drept rezultat a fost întocmit un proiect de Memorandum de înțelegere, semnarea căruia ar putea determina operatorii de transport să reducă cerința privind majorarea tarifului de la 92 de bani per km, la 74-76 de bani per km. Memorandumul încă nu este semnat”, spune Alexa.