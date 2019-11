La Chişinău a fost deschisă astăzi o fabrică specializată în producţia de corpuri de iluminat, care preconizează să ofere peste 300 de locuri de muncă, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi. Printre primii 50 de angajaţi, 30 sunt cu nevoi speciale, relatează Mesager.

„Vreau să mulţumesc antreprenorilor pentru curajul, munca şi încrederea că în ţara noastră se poate de dezvoltat afaceri, se poate de crescut economia şi să sporească încrederea oamenilor în ziua de mâine. Îmi ancorez toată forţa mea în numele acestui deziderat - Republica Moldova va renaşte, se va întări şi va spori încrederea cetăţenilor în ziua de mâine”, a menţionat Ion Chicu.

„Foarte mult timp am venit la expoziţii, în ţările europene, ţările asiatice, am fost la întreprinderi, am văzut cum funcţionează întreprinderile şi studiind tot ne-a venit ideea de ce să nu facem la noi”, a spus Valentina Tricolici, directoarea întreprinderii.

Calitatea producţiei finite va fi verificată în cadrul unui laborator specializat, unic în ţară şi în regiune.