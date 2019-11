Consiliul Superior al Procurorilor i-a audiat astăzi pe cei patru candidaţi la funcţia de procuror general: Oleg Crâşmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan şi Alexandr Stoianoglo. Proba interviului care a început în dimineaţa zilei s-a încheiat abia spre searaă. După ce au răspuns la întrebările membrilor CSP, cei patru candidaţi au făcut declaraţii pentru presă.

Al doilea care a susţinut interviul a fost Vladislav Gribincea.

„Eu sunt unul dintre candidaţi, nici mai bun, nici mai rău ca ceilalţi. Decizia cu privire la cine va ocupa funcţia de procuror general va depinde CSP. Am lucrat la reforma Procuraturii şi pot să spun că mă afectează anumite lucruri care sunt în lege, dar nu se realizează în practică. Eu pot să inspir procurorii buni, să fiu un model bun pentru societate. Cred că anumite probleme din Procuratură vor fi greu de eradicat de către persoane din procuratură, din considerentul că au lucrat mult, că sunt colegi, iar anumite decizii vor fi dureroase”, a menţionat Vladislav Gribincea.

Al treilea candidat la funcţia de procuror general al Republicii Moldova, Veaceslav Soltan, afirmă că nu se simte atacat de către contracandidaţi, iar CSP a fost echitabil şi echidistant în raport cu el.

„Aşteptăm rezultatele, dar pot spune că Consiliul a fost echitabil şi echidistant la examenul de evaluare”, a spus Veaceslav Soltan.

Alexandr Stoianoglo a fost intervievat ultimul. După susţinerea probei, el a ieşit în faţa presei.

„Interviul a trecut în mod normal, au fost multe întrebări şi am răspuns la toate întrebările. Întrebările au ţinut de atitudinea mea de promovarea unor politici. Pentru mine este o provocare şi sunt pregătit de a prelua rezolvarea problemelor cu care se confruntă Procuratura, sunt pregătit să îmi asum responsabilitatea. Totodată, am şi experienţa necesară şi cunosc relaţiile dintre Procuratura Generală şi cea teritorială. Eu nu am nicio apartenenţă politică şi vreau să schimb lucrurile în Procuratură spre bine. Eu vreau ca Procuratura trebuie să fie funcţională, în procuratură nu trebuie să fie corupţie. Dacă lumea, societatea civilă spune asta, cred că situaţia este destul de alarmantă”, a spus Alexandr Stoianoglo.

Membrii CSP s-au retras în deliberări, ei trebuie să aleagă unul din cei patru candidaţi la funcţia de procuror general. Candidatul care va acumula punctajul maxim va fi propus preşedintelui ţării pentru a fi numit în funcţie.

Amintim că cei patru candidaţi au fost selectaţi de către Comisia de preselecţie a procurorului general instituită de către Ministerul Justiţiei, iar lista a fost transmisă Consiliului Superior al Procuraturii, la 18 noiembrie curent, de către actualul ministru al Justiţiei, Fadei Nagacevschi.

Procurorul General este numit în funcţie pentru un mandat de 7 ani, fără dreptul de a fi numit din nou în această funcţie. După încetarea exercitării mandatului, el îşi poate continua activitatea în orice funcţie de procuror vacantă, aleasă de el, fiind numit fără concurs.

Moldova 1