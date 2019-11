După ce a prezentat conceptul pentru dezvoltarea Procuraturii Generale timp de 20-30 de minute, Oleg Crîșmaru circa o oră a răspuns la întrebările membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Cel puțin asta susține însuși candidatul la funcția de procuror general.

„Au fost aproximativ 30 de întrebări despre conceptul de dezvoltare, asigurarea integrității procurorilor, accederea pe bază de gen... Oamenii au mari așteptări, iar procurorul general trebuie să fie o persoană independentă în care societate să aibă încredere, că nu va fi urmărită, că nu vor fi filați sau reținuți... Optez ca cel mai bun candidat să câștige. Sper că membrii CSP vor publica punctajele, ca să poate fi făcută o analiză ulterior”, a declarat Oleg Crîșmaru.

Întrebat ce părere are despre faptul că mai întâi s-a anunțat că rezultatele preselecției vor fi anulate, după care au fost recunoscute, candidatul a răspuns următoarele: „Nu am fost favorizat sau defavorizat. Este un cont de umbră, însă am mers înainte în pofida criticilor aduse, pentru că nu m-am simțit vizat. Adică orice scandal afectează concursul. Oamenii trebuie să aibă convingerea că totul este corect și transparent”.

