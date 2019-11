Au trecut mai bine de cinci luni de când democrații nu mai sunt la guvernare, iar în acest răstimp Vladimir Plahotniuc nu a mai apărut în spațiul public. Fostul lider al Partidului Democrat a fost anunțat în căutare, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru 30 zile, acesta fiind bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Odată cu dispariția lui Plahotniuc, din spațiul public au dispărut și oameni apropiați acestuia, fundația sa de caritate și-a sistat activitatea, iar site-ul care îi purta numele nu mai este activ.

Plecarea lui Vladimir Plahotniuc din R. Moldova a dus după sine și sistarea activității fundației care îi poartă numele. Dacă în perioada în care democrații erau la guvernare site-ul Edelweiss era plin de comunicate despre donații, reparații, ajutoare, daruri, servicii de consultanță medicală și fotografii zâmbitoare cu Plahotniuc alături de cetățeni, acum, site-ul pare abandonat, ultima noutate fiind publicată pe 17 iunie. Și pe pagina de Facebook este liniște, fără a fi prezentă vreo informație despre o eventuală sistare a activității.

„Suntem într-o perioadă de restructurare și pentru o perioadă a fost sistată activitatea. Eu nu pot să intru în subtilități și nu cunosc anumite aspecte. Mai multe detalii nu vă pot da”, a declarat pentru ZdG directoarea executivă a fundației „Edelweiss”, Lilia Cucoș, care a evitat să ne comunice dacă plecarea lui Plahotniuc a generat această sistare a activității.

Potrivit analistului politic de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță, Vladimir Plahotniuc a folosit fundația „Edelweiss” pentru a promova imaginea partidului pe care l-a condus.

„Această fundație îi și poartă numele. Este evident că în urma activității acestei fundații anumite persoane s-au bucurat de un anumit suport, însă a fost modalitate indirectă de a promova imaginea PDM și, în mod special, de a promova imaginea fostului lider al PDM. Scopul acestei fundației în mod special să promoveze imaginea PDM, dar în mod special imaginea dl Plahotniuc”, menționează analistul politic.

Asociația Promo-LEX califică activitatea fundațiilor de caritate drept o practică a utilizării transferului de imagine prin activități promoționale, în contextul în care în cadrul mai multor alegeri fundațiile de caritate fac promovare politică indirectă.

„Pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, în rapoarte am menționat acest element de prezență a activității fundațiilor, inclusiv și a fundației „Edelweiss”. Am menționat în raport că acest fapt poate fi cel puțin un exercițiu de transfer de imagine prin intermediul activităților de binefacere. Există aici și momentul de raportare financiară, or acești bani nu erau raportați în cadrul campaniei electorale, cu toate că, cu siguranță, aveau impact în perioada electorală. Comparativ, pentru alegerile locale generale din 20 octombrie, în rapoartele noastre, observatorii nu au observat și nu au constat ca această fundație să fi fost implicată în campania electorală”, a comunicat Igor Bucataru, Șeful echipei de analiză al misiunii Promo-LEX.

Potrivit rapoartelor financiare ale „Edelweiss”, în anul 2017, Vladimir Plahotniuc a contribuit cu 27 de milioane de lei pentru activitatea fundației, iar în 2016 cu 35 de milioane de lei.

Totodată, cu plecarea lui Plahotniuc, și site-ul care îi poartă numele (www.plahotniuc.md), unde erau publicate comunicate despre activitatea Partidului Democrat a devenit inactiv.

