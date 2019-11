Pe lângă Primăria capitalei urmează să fie constituită o celulă de criză. Cu o dispoziție în acest vine primarul capitalei, Ion Ceban, ca urmare a cazului de aseară din capitală, când dintr-un apartament a fost evacuată o butelie de gaz, transmite IPN.

„Astăzi, la prima oră am avut o ședință operativă cu responsabilii serviciului situațiilor excepționale în legătură cu cazul de ieri seara, unde în apartamentul unui bloc de locuit din sectorul Botanica a fost depistat o butelie de gaze, iar locatarii au fost evacuați. Am cerut maximă responsabilitate și am dispus să fie luate sub control asemenea situații, iar blocurile să fie verificate, pentru a nu avea cazuri tragice similare celui din sectorul Râșcani”, a declarat edilul, citat într-un comunicat de presă al Primăriei.



Potrivit lui Ion Ceban, celula de criză care urmează să fie creată va avea sarcina să reacționeze prompt în orice situație de risc sau criză.



O butelie de gaz a fost evacuată, aseară, dintr-un apartament din bulevardul Dacia, sectorul Botanica al capitalei. Intervenția pompierilor a avut loc după ce într-o scară a blocului locuitorii au simțit miros de gaze. Locuința este conectată doar la rețeaua de energie electrică, nu și la cea de gaze naturale. Timp de câteva ore, blocul a fost deconectat de la rețea, iar locatarii au fost evacuați. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că în bucătăria apartamentului a fost depistată butelia cu gaz propan-butan, iar scurgerea de gaz a avut loc din cauza robinetului defect.



În octombrie anul trecut, o explozie a avut loc într-o scară a blocului locativ din bulevardul Moscova, în urma unei scurgeri de gaze de la o butelie. Mai multe apartamente de la trei etaje au fost distruse. Cinci oameni au murit, printre care și un copil. Cauza penală a fost încetată deoarece proprietara apartamentului unde a avut loc explozia a decedat.