Spitalul raional Sângerei a fost dotat cu utilaj medical modern, achiziționat din fonduri japoneze, în cadrul Programului de Granturi pentru Securitatea Umană „Kusanone”. Valoarea donației este de peste 87 de mii de dolari. Ceremonia de finalizare a Proiectului de modernizare a avut loc vineri, 22 noiembrie, iar la eveniment a participat și ambasadorul Japoniei în Republica Moldova Masanobu Yoshii.

Directorul instituției, Lilian Brînză, a declarat pentru IPN că în cadrul proiectului japonez a fost achiziționată o masă pentru operații cu cinci secții, precum și o lampă chirurgicală pentru operații cu doi sateliți. Doar în acest an, deja au fost efectuate în jur de 300 de intervenții destul de complicate.



De asemenea, au fost achiziționate aparate pentru ultrasunet cu frecvența înaltă. Cu ajutorul acestora, pe parcursul anului au fost efectuate în jur de șase mii de ultrasonografii. Au fost procurate și mai multe utilaje pentru reabilitare și fizioterapie, cu ajutorul lor fiind efectuate peste 25 de mii de proceduri.



O altă achiziție sunt două monitoare performante pentru pacienți, care au fost instalate în secția reanimare. Directorul instituției a spus că aceasta permit monitorizarea practic a tuturor parametrilor vitali – tensiune, puls, oxigenare, electrocardiogramă, encefalogramă etc.



Ambasada Japoniei la Chișinău menționează într-un comunicat de presă că procurarea acestor echipamente fortifică capacitatea instituției de a oferi servicii medicale de înaltă calitate: diagnosticarea și tratarea patologiilor gastroenterologice; efectuarea anumitor fizioproceduri sau intervenții chirurgicale operative și eficiente etc.