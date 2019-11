Trei contrabandiști cu țigări din regiunea transnistreană au fost răniți de către grănicerii ucraineni, după ce au trecut un lot de țigări de contrabandă care a fost scăpată volens-nolens de către Polițiștii de Frontieră din R.Moldova. Incidentul avut loc noaptea trecută în proximitatea localității Gvozdoţi, regiunea Cernăuți, din Ucraina.

„În jurul orei 23:00, grănicerii ucraineni au fost sesizați de către o persoană despre faptul că în proximitatea localității Gvisdivka, raionul Sokirianski, un grup de persoane au trecut țigări de contrabandă peste frontiera de stat, din R.Moldova în Ucraina, și le-au încărcat în două unități de transport cu plăcuțe de înmatriculare străină. Contrabandiștii nu s-au conformat cu cerințele grănmicerilor, iar aceștia au tras mai multe focuri de armă în direcția acestora, însă ulștimii și-au continuat deplasarea într-o direcție necunocută”, se arată într-un comunicat de presă al Departamentului de Grăniceri a Ucrainei.

Conform procedurii legale, factorii de decizie a postului de grăniceri din regiunea unde au avut loc focurile de arme, au alertat poliția locală, dar și pe colegii din cadrul Direcției Nord a Poliției de Frontieră a R.Moldova. Ulterior, un alt post al grănicerilor a fost informat despre faptul că trei persoane rănite cu arme de foc au ajuns la un spital din regiunea Cernăuți.

Sursele noastre ne-au spus că, despre acest caz dispeceratul Direcției regionale NORD a PF, a fost sesizată de către ucraineini în jurul orei 00:30.

„Serviciul de Grăniceri ai regiunii Cernauti au informat că aproximativ la orele 00:00 în regiunea semnului de frontieră 0089/04,(regiunea satului Clocuşna, raionul Ocniţa), pe teritoriul Ucrainei, lângă satul Gvozdoţi, angajații serviciului grăniceresc au observat un grup de persoane ce transportau de la frontiera spre interiorul Ucrainei, produse de tutungerie „Focus” de proveniență din regiunea Transnistreană, fiind somați de către angajații serviciului grăniceresc, persoanele date au încercat să fugă, iar pentru reținerea lor au fost deschise focuri de armă, unde 3 persoane au fost rănite si la momentul actual una se află în stare gravă”, ne-a spus interlocutorul nostru.

Potrivit surselor, contrabandiștii ar fi trecut cel puțin 100 de cutii cu țigări, iar în această dimineață, în satul Clocuşna, polițiștii au depistat încă 46 cutii cu 23 000 mii pachete de țigări Focus. Concomitent, a fost stabilit faptul că schema a fost pusă la cale de către trei locuitori ai satului Clocușna. Aceștia cumpărau țigările din Ucraina pe care ulterior le treceau peste frontiera de stat în Ucraina.

„Toată ilegalitatea era curată de către cel puțin patru angajați ai poliției de frontieră, inclusiv factori decizie din cadrul Direcției regionale Nord. Fiecare dintre ei avea rolul bine determinat. Unul asigura acoperirea și imunitatea de a nu fi reținuți pe teritoriul Ucrainei, unul asigura traseul fără impedimente și în caz de reținere a țigărilor acesta la direct se implica și mușamaliza cazul. Alții escortau autoturismele cu țigări din Sănătăuca,Camenca, până la Ocnița sau Otaci. Mai mult, aceleași persoane cu ajutorul Termovizoarelor din dotare le asigurau contrabandiștilor trecerea țigaretelor din R. Moldova în Ucraina”, susține sursa.

Aceeași sursă ne-a spus că în zona unde ar fi trecut lotul de țigări de contrabandă ar fi trebuit să fie prezente echipele mobile, însă din motive necunoscute acestea nu au fost, ori au avut indicații pentru a nu interveni.

„Pe porțiunea de frontieră pe unde a trecut lotul de țigări de contrabandă era planificată patrulare de către echipele mobile, iar ulterior cineva le-a redirecționat în altă parte pentru a asigura coridor verde contrabandiștilor”, a adăugat interlocutorul nostru.

Totodată, sursele au ținut să adauge că unul dintre cei trei ucraineni împușcați de grănicerii din țara vecină se află în stare gravă. Acesta este Ruslan Șevciuk alias „Șiur”, un ucrainean despre care polițiștii de frontieră moldoveni cunosc de mai mult timp că se ocupă cu contrabada de țigări.

Am încercat să aflăm de la Rosian Vasiloi, șeful Poliției de Frontieră, care au fost acțiunile interprinse de polițiștii de frontieră, despre care se menționează în comunicat prin care au contribuit la contracararea acestei scheme, asta din moment ce deja țigările au trecut din R.Moldova în Ucraina, însă acesta are telefonul deconectat. Mai multe detalii nu am reușit să aflăm nici de la Andrei Mîrza, șeful-adjunct al Direcției Nord a PF, acesta nu la fel are telefonul deconectat

Olesea Dunas, de la Secția relații publice Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI, ne-a spus că nu cunoaște nimic despre acest caz căci de acest comunicat s-a ocuopat altcineva și ne-a redirecționat către Ana Marchitan, ofițerul de presă al PF.

Ana Marchitan întrebată de reporterul Deschide.MD care au fost acțiunile concrete interprinse de către polițiștii de frontieră moldoveni și cu ce s-au implicat în acest caz de contracare a țigărilor de contrabandă, din moment ce operațiunea a avut loc pe teritoriul Ucrainei, demarată de grănicerii ucraineni, contrabandiștii la fel fiind cetățeni ai Ucrainei, dânsa a început a ne citi la telefon cuvânt în cuvânt comunicatul remis de PF.

Marchitan s-a arătat deranjată de insistența noastră prin care încercam să obținem un răspuns la întrebările noastre și ne-a spus că nu cunoaște nimic, că ea doar a lucrat cu comunicatul, și altceva nu ne poate spune.

„Într-adevăr s-a petrecut pe teritoriul Ucrainei. Noi conform acestui incident am intervenit cu ceea ce ține de competența Poliției de Frontieră a R.Moldova cu acțiunile de rigoare, supravegherea zonei. Eu am lucrat cu comunicatul, altceva nu pot să vă spun. Ofițerii de investigații au fost chemați pe alarmă și a fost întărit segemntul frontierei de stat”, susține Marchitan.

Întrebată de ce nu au fost luate aceste măsuri înainte ca acest lot de țigări s-a ajungă în Ucraina, Marchitan a spus că:

„Păi da se face, da cum Dvs doriți? Totuși ceva se face... Sunt diferite situații, diferite abordări, diferite acțiuni se implică. Fiecare caz îi diferit de la caz la caz”, susține Marchitan.

Este de precizat că tot în această dimineață, Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne, a luat atitudine, iar la fața locului s-a deplasat mai mulți reprezentanți ai subdiviziunilor MAI pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate în acest caz.

Aici vom aminti că, în data de 10 noiembrie anul curent, tot în regiunea de nord a R.Moldova, mai mulți polițiști de frontieră au fost bătuți și insultați de către doi presupuși contrabandiști, chiar pe teritoriul unei subdiviziuni specializată a Poliției de Frontieră. Aceștia ar fi venit să ceară socoteală de la doi șefi din cadrul PF pe care i-ar fi plătit pentru a trece marfă de contrabandă prin sectorul verde al frontierei, în localitatea Larga, raionul Briceni.

(VIDEO)EXCLUSIV: Polițiști de frontieră, luați la pumni de „contrabandiști”. Nu au asigurat trecerea