O Secție de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârste între 4 luni și 3 ani a fost deschisă în incinta Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă din sectorul Botanica al capitalei. Serviciul gratuit, lansat de organizația „CCF Moldova”, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, este destinat părinților care trebuie să muncească, dar nu au cu cine să-și lase copiii cât se află la muncă.

Serviciul, cu o capacitate de 12 locuri, este gestionat de autorități, cu scopul de a preveni separarea copilului și instituționalizarea.

„Copiii au nevoie de dragoste, protecție, condiții bune de dezvoltare, oportunități și familii grijulii. Dar sunt cazuri când familiile cu copii mici, în special mamele singure, nu au nicio șansă să le ofere copiilor lor aceste lucruri fără ajutorul comunității. Sperăm serviciul să fie un răspuns eficient la nevoile familiilor și să ajute zeci de copii să se bucure de dragostea unui cămin familial”, a menționat președintele CCF/HHC Moldova Liliana Rotaru.

Dotarea centrului cu echipament, mobilier, articole didactice etc. a fost posibilă datorită sprijinului financiar de peste 683 de mii de lei oferit de un agent economic.

„Intenționez să-mi găsesc un serviciu, dar în același timp nu pot să-mi neglijez copilul. Am rămas singură cu un copil în brațe. Nu am persoane care ar putea să-mi ofere o mână de ajutor. Am încredere în specialiștii secției de zi”, a menționat Alexandra, una dintre beneficiarele serviciului.

Din 2011 până în prezent, CCF Moldova a dezvoltat șase creșe pe teritoriul R. Moldova, iar în ultimii opt ani circa 230 de copii au beneficiat de serviciile oferite de acestea.

