Oraşul Cantemir are prima grădiniţă reabilitată termic, cu respectarea standardelor europene. Datorită lucrărilor desfăşurate cu sprijin financiar european, clădirea instituţiei, veche de peste 50 de ani, oferă condiţii îmbunătăţite de învăţare pentru 135 de copii din Cantemir, folosind, de asemenea, mult mai puţină energie.

La lansare au participat reprezentanţi ai Primăriei or. Cantemir, instituţiilor de învăţământ din or. Cantemir, Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Programului UE Convenţia Primarilor. Proiecte Demonstrative (CoM-DeP), Proiectului CoM-East, semnatarii Convenţiei Primarilor, cetăţenii şi copii din or. Cantemir.