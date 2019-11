Pe Roman Talmaci îl întâlnesc la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, într-un birou care i-a aparținut, până a renunțat la funcția de director al uniunii. Pe perete stă agățată harta Moldovei Medievale. „Mi-a dăruit-o mama mea, sunt unionist!”, zice Roman, precizând că el este autorul unei fraze devenite virale cândva „România e Moldova!”.

Roman este îmbrăcat elegant la sacou și cămașă, la încheietura mâinii strălucește un ceas scump. Este genul de om care stă foarte bine cu realitatea și cu cifrele. Are un talent aparte în a face calcule și a număra banii. Are o gândire analitică, vorbește sigur pe el, te vrăjește ușor cu discursul său, îl crezi, toate acestea denotă o fire adaptabilă. E genul de om fără scrupule. Unde mai pui că se simte ca peștele în apă, când vine vorba de calcule, de bani, creanțe și conturi.

În continuare, redăm interviul cu Anatol Talmaci, sub formă de relatare, în esență, un monolog. Din el, aflăm cât de umani sun executorii judecătorești, cum sunt recuperate datoriile apărute urmare furtului bancar, și cât de greu, le-ar fi executorilor să-și câștige pâinea.

Cât suflet au executorii judecătorești

Cred că executorii judecătorești au suflet. Din simplul motiv că noi vedem foarte multe cazuri tragice - evacuări din locuințe, transmiterea copilului de la mamă la tată, sau invers, demolări de construcții. Noi nu ne raportăm la oamenii ca la bogați și săraci. Altfel, am vorbi de corupție, dar nu putem spune că astăzi există corupție în rândul executorilor, că nu execută o decizie din cauza că a fost mituit.

Dar nu executorul dirijează procesul. Actorul principal este creditorul. Tocmai de asta creditorul se află la fața locului când se pune sechestrul pe locuințe sau bunuri. Când creditorul nu-l vede pe debitorul său, el spune, acest datornic intenționat nu plătește creanța! Când îl iei pe creditor la fața locului, el vede în ce sărăcie trăiește debitorul. Creditorului i se înmoaie inima și el cade de acord să i se plătească în rate.

Unii creditori spun că au nevoie de sânge, și atunci executorul nu are ce face decât să taie capul.

Executorul se transformă într-un fel de călău. Executorul judecătoresc nici nu poate să nu taie capul. Dacă judecătorul a dispus - capul tăiat, călăul nu poate să nu îl taie. Tot ce putem face e să-i spunem datornicului că are dreptul la ultimul cuvânt, dreptul de a cere iertare de la creditor. Noi avem obligația să-l întrebăm pe el cum vede o posibilă întoarcere a datoriei. Dacă îndatoratul nu vrea să beneficieze de acest drept, atunci creditorul împreună cu executorul decid că acesta va fi executat din contul anumitor bunuri. Asta se face respectând o consecutivitate. În primul rând, i se iau mijloacele bănești, în ultimul rând, domiciliul.

Frica oamenilor și răul necesar

Oamenilor le este frică de noi, normal, dar noi suntem răul necesar. Cineva trebuie să-l execute pe acel debitor, legal, dar respectându-i-se drepturile. Funcția de bază a noastră este să-l executăm pe debitor cu respectarea legii. Dacă îl scoatem pe executor din circuit, procurorul îi bagă pe toți la pușcărie.

Dacă scoatem executorul schemă - ne întoarcem în anii 1990 - racket, legat de copac, arderea picioarelor, merișoarelor, lastocika (legarea mâinilor și picioarelor la spate cu o singură frânghie, astfel încât corpul să ia o poziție oblică), plasarea debitorului în portbagaj.

În Evul Mediu, dacă debitorul nu plătea datoria, creditorul avea dreptul să-l rupă în bucăți. Îl legau de cai și îl rupeau în bucăți - unul lua mâna, altul piciorul, șamd.

Dacă statul nu organizează un sistem de executare eficient, atunci apar forme de executare paralele, periculoase.

Astăzi, executorul este supus controlului din partea creditorului, debitorul poate să-l atace pe executor în instanță, procurorul, instanța de judecată, uniunea executorilor, Ministerul Justiției și FISC-ul.

Am făcut o evacuare acum jumătate de an, la care a participat întâmplător un medic oftalmolog. Evacuarea a durat 4 ore - am sărit poarta, am stricat lacătul, a urmat inventarierea patrimoniului. Medicul a asistat 20 de minute și a spus că mai bine face 10 operații de microchirurgia ochiului decât să fac o asemenea operațiune.

Pe an, facem peste 30 de evacuări. Pentru oamenii care ajung în stradă avem Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Această instituție își bate capul de ei mai departe.

Cum să descurcă Uniunea executorilor judecătorești? Greu!

Credeți că Uniunea noastră e foarte bogată? Munca în organul administrativ, în uniune, nu este remunerată. Este benevolă. Cotizațiile membrilor nu sunt suficiente. De exemplu, în Republica Moldova sunt 3.500 de avocați care au obligația să plătească lunar câte 100 de lei. Deci ei au un buget de 350.000 de lei lunar având un personal de patru oameni.

Noi suntem 165 de executori, cu plafonul minim de 700 de lei, avem 115.000 de lei pe lună. Diferența e de 40%. Noi însă întreținem 15 oameni.

Suntem 192 de executori licențiați, mulți însă au părăsit profesia.

Toată lumea ne vede cu ochi răi. Un executor instrumentează 1.000 de dosare pe an. Serviciul fiscal de stat este creditorul majoritar în Republica Moldova. Din o mie de dosare - 600 de debitori. În partea aceasta stă un singur creditor - statul. Din acest volum de lucru - câți oameni vor spune că executorul e bun? Toți 600 vor spune că e rău, iar unul statul poate spune că executorul e bun. Dar nici asta nu se întâmplă, dacă executorul nu recuperează toate creanțele.

Pârghiile judecătorilor

Rambursarea reală a datoriilor cetățenilor moldoveni, când vine vorba de dosare instrumentate de executor, este de 9%. Executorii nu au pârghii reale de a întoarce datoriile.

Celelalte 91% sunt în lucru, dar amenzile nu cresc, cheltuielile executorului cresc - investiții în salariu, arendă, lucrul intelectual. În final, debitorul plătește doar amenda care a fost stabilită.

Un onorariu pe care îl are un executor judecătoresc pentru recuperarea celei mai mici creanțe este de 200 de lei. Cu cât creanța e mai mare, onorariul e mai mare. Cam 10%, proporțional. Este o sumă sub minimul necesar pentru existență. Din această cauză executorii nu au interes de a face ingerință în viața privată a datornicilor. Dumneavoastră, dacă o sa aveți 200 de lei per dosar, o să vă duceți să stricați ușa casei debitorului?

Avem dreptul să dărâmăm ușa debitorului în cazul în care el nu-și onorează obligațiunile. Poliția poate asista în procesul respectiv, dacă debitorul nu deschide benevol ușa. Executorul poate întreprinde pași și în absența poliției. Poliția are mult mai puține drepturi la faza ingerință în domiciliul debitorului decât noi.

Nu o singură dată am intrat în domiciliul datornicului. În afară de faptul că noi intrăm în domiciliu pe dosarele contravenționale, noi putem să intrăm și pe cele penale, sau pe cele civile. Executorul are dreptul să strice ușa, asta e corect. Eu am cel puțin 30 de evacuări forțate pe an, din apartamente, construcții, imobile. Este vorba despre oameni care și-au pierdut dreptul la imobil.

După, imobilul se vinde la licitație. Îl vindem noi sau instituția financiară, dacă e vorba de o bancă.

Când e vorba de dosare mari, se merită să te bagi în viața oamenilor, dar pentru 200 de lei să faci ingerință, nu. Executorul are dreptul de a cere în instanță de a aplica interdicție debitorului să părăsească țara.

Au fost timpuri când executorul putea să interzică perfectarea pașaportului. Interdicția nu i se aplica cu scopul de a limita accesul la libera circulație, ci pentru de a-l aduce pe datornic în fața executorului și de a semna o declarație. Era o pârghie foarte importantă - el venea și semna o declarație prin care își asuma riscurile de arest, de pătrundere a executorului în domiciliu, de vânzarea a imobilului la licitație.

Rolul executorilor în recuperarea „miliardului”

Avem foarte mulți care au datorii de milioane, și din frauda bancară, care au plecat din țară. Noi, în Republica Moldova auzim des că nu se recuperează banii din frauda bancară, trei bănci furate!

Dar ce se face pentru recuperarea banilor? Noi, ca stat, ca cetățeni? Ne limităm la declarații - că s-a furat, că sa pus sechestru. Agenția de recuperare a bunurilor de pe lângă CNA pune sechestru pe bunuri, E o măsură foarte importantă. Se fac comisii de anchetă, dar nu se verifică. Banii aceștia se recuperează până la urmă? Cineva e condamnat, procesele sunt pe rol, răsunătoare! Dar nu se urmărește cum se recuperează creanțele.

A fost o comisie pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova unde se monitoriza procesul de recuperare a banilor. Nu cunosc dacă o asemenea comisie mai există.

Dar cine raporta acolo? Procuratura, instanța de judecată și BNM! Dar unde-s executorii judecătorești? Noi nu eram implicați în procesul de raportare.

Eu personal am fost și sunt implicat în procesul de recuperare a banilor din furtul miliardului. În procesul de recuperare a banilor sunt implicați cel puțin 30 de executori. Nimeni nu ne întreabă cât am reușit să recuperăm, de ce avem nevoie pentru a recupera. Avem nevoie de o comisie rogatorie, trebuie să vedem care este patrimoniul datornicilor în România și Ucraina. Cetățenii debitori circulă liber în alte state.

Vă afirm cu toată certitudinea că procesul de recuperare a banilor din furtul miliardului nu se monitorizează.

În momentul când cineva vrea să recupereze aceste creanțe, nu se limitează doar la conservarea activelor debitorului.

Am un caz unde am solicitat interdicția de a călători pentru cetățeanul debitor cu o datorie din frauda bancară, care poate nu e mare la prima vedere, din tot volumul de fraudă bancară - cinci milioane de lei. Am solicitat în fața instanței aplicarea unei interdicții de părăsire a teritoriului Republicii Moldova pentru cetățeanul debitor, nu își întoarce datoria de mai bine de 6 ani. Debitorul este și cetățean al Republicii Moldova și cetățean al României. Solicit în instanță aplicarea unei interdicții inclusiv la libera circulație a cetățeanului străin, motivând că legislația națională este aplicabilă în egală măsură șii cetățenilor străini. Instanța de judecată a refuzat - poate să interzică ieșirea unui cetățean moldovean, nu și unui străin. La ieșire, acesta arată pașaportul românesc, intrând în România, prezintă pașaportul moldovenesc.

Dosarele de executare pe frauda bancară sunt mai groase ca volum decât dosarele penale. Un executor pierde cu mult mai mult efort mergând în instanța de judecată decât un procuror.

Litigiile pe frauda bancară trebuie rezolvate în regim de urgență

În dosarele penale există prezumția nevinovăției - acolo există mai multe etape, trepte. La noi însă faptul este consumat - creanța este lichidă și urmează a fi executată.

Un caz recent de recuperare a banilor din frauda bancară - datoria este de 15.000.000 de lei. Am reușit să recuperez 2.200.000 - prin vânzarea activelor. Dar rămân aproape 13.000.000. Încep a urmări conturile și depistez un cont al soției. Noi avem dreptul să urmărim bunurile în devălmășia soților. Verificând, depistez o sumă destul de mică, de 20.000 de lei, care urmează să fie transferată în contul băncii în lichidare. Soția îmi zice că e vorba de salariu. Da, legea garantează un minim de existență. Dar i-am zis - prezentați-mi contractul individual de muncă. Dacă e vorba de salariu - noi vorbim despre contract individual de muncă, ordin de angajare. După astea, eu mă aleg cu plângere penală pentru că am sechestrat banii, Apoi urmează explicațiile - uniunea judecătorilor, CNA, Procuratură. Am pierdut mult timp.

Omul are drepturi, dar aceste drepturi trebuie să fie corelative cu respectarea obligațiilor.

Aceste litigii trebuie soluționate cu prioritate, în regim rapid, noi însă avem ani de zile. Avem ani de zile când nu putem să mișcăm carul din loc.

Noi toți vorbim de justiție selectivă. Dar putem oare să vorbim despre o finalitate a procesului? Condamnarea persoanei nu înseamnă că s-a finalizat procesul. Condamnarea nu ține doar de actul justiției, ci și de recuperarea prejudiciului. Când este recuperat, putem spune că actul justiției s-a consumat.

Recuperarea banilor din frauda bancară și plafonul de onorariu

Eu personal am recuperat din frauda bancară mai mult de un miliard de lei. Problema aici este că onorariul executorului este plafonat, executorul nu poate beneficia de un onorariu mai mare de 300.000 de lei.

Ca să ajungi la plafonul de 300.000 de lei, trebuie să recuperezi o creanță de 11.000.000 de lei. Spre exemplu, dacă datoria e de 50.000.000 de lei, iar eu am recuperat 11.000.000. Ce interes am eu să mai lucrez recuperez toate cele 50 de milioane, să risc? Printre debitorii pe fraudă bancară sunt și politicieni.

În acest moment, este normal că acest plafon trebuie rupt, mai mult ca atât, nici nu sunt așa de multe dosare. Ar fi cel mult zece dosare pe an care depășește plafonul de 300.000 de lei.

În momentul în care ai un plafon pentru zece dosare, dar în finalitate nu stimulezi funcționarul să lucreze în folosul statului, nu e bine. Avem economie de piață, principiul concurenței, plafonul trebuie scos.

Companiile de microfinanțare, trebuie pus punctul în cazul lor

Am o părere aparte față de companiile de microfinanțare. Cred că trebuie de pus punct în cazul acestora. Însă nu noi trebuie să o facem. Până și azi, nu înțeleg, și de multe ori am abordat subiectul dat: în orice țară, procentul bancar pentru utilizarea unui împrumut este direct proporțional față de rata de rambursare. Dacă rata de rambursare este mai mare, procentul trebuie să scadă. La noi nu funcționează așa.

În mod normal, statistica recuperării creanțelor de către executori este foarte importantă pentru Banca Națională. Banca trebuie să spună: dacă ați reușit să recuperați atâta, înseamnă că scadem rata de refinanțare, oferim credite mai accesibile. În altă ordine de idei, executorii judecătorești trebuie să fie întrebați ce le stă în calea recuperării creanțelor. Dacă vor fi ajutați și creanțele vor fi întoarse, creditele vor deveni mai accesibile.

La noi totul este separat, fiecare cu borșul lui. Au deschis o companie de microfinanțare și dau credite la stânga și la dreapta și le pare că asta e normal. Dobânzile și penalitățile companiilor de microfinanțare sunt exagerat de mari.

E mai greu să recuperezi o creanță mică, mult mai greu, o amendă de 200 de lei. Dacă pe om nu-l impui să plătească o amendă, el mâine n-o să plătească nici la SEBO, nici la o bancă comercială. Azi un ou, mâine un bou. Azi nu plătești pentru un bun mărunt, mâine n-o să plătești o datorie mare.

Chiar dacă nu susțin politicile acestor companii de microfinanțare, am dosare în favoarea acestora și eu trebuie să-mi fac jobul.Înainte de a ajunge la executor, rata de întoarcere a creditelor de microfinanțare este de 70%. Deci aceste companii deja sunt în avantaj.

60% din recuperări din toate recuperările executorului sunt în interesul statului.

Sunt oameni care au strâns un buchet de credite și au plecat peste hotare. Procedurile de recuperare în aceste cazuri sunt foarte complexe și costisitoare, iar pentru o sumă de 10.000 de lei, nici nu se merită.

Cât de greu își câștigă executorii pâinea

Un funcționar de la FISC, câștigă în medie 20.000 de lei. Un executor ca să ajungă la un salariu de 20.000 de lei trebuie să mai pună deasupra 40% impozite - deci 30.000 de lei. Chiria costă în jur de 10.000 de lei. Deja sunt 40.000 de lei. Trebuie să ai un angajat căruia trebuie să-i dai 7.000 — 10.000 de lei. Există cheltuieli de transport - benzina lunară e 5.000 de lei, cheltuielile poștale sunt de tot de 5.000 de lei. Rotunjind, ajungem la 65.000 de lei. Mai sunt cheltuieli de întreținere, comunale, birotică — 70.000 de lei.

La prima vedere sunt bani grei, însă executorul pune în buzunar 20.000 lei, în timp ce lucrătorul fiscal tot acest venit are nefăcând atâta lucru.

Majoritatea mașinilor executorilor sunt luate în leasing. Da, ele sunt mașini scumpe. Dar aceste mașini sunt mai curând tancuri de luptă. Executorii trebuie să arate că au forță. În mare parte, executorii își iau mașini mai mari numai pentru a demonstra forță, pentru ca debitorul să cedeze mai repede la nivel psihologic.

Priviți acest calculator (scoate din husă un MacBook Air), este scump… Noi lucrăm cu foarte multe baze de date. Fizic, este imposibil să ții minte parolele la 12 baze de date. E un sistem care lucrează cu amprentă digitală. De asta mi l-am luat.

Anatol închide laptopul scump și mergem în biroul lui imens. Într-un dulap stau aranjate o mulțime de dosare. Unele dintre ele sunt pe frauda bancară. Anatol duce 34 de dosare pe recuperarea banilor din „furtul miliardului”. Scoate dintr-un sertar o carte cu coperta și paginile lucioase „Executorul judecătoresc în spațiul Basarabean”. Pe una dintre pagini este o poză în care apare Vlad Filat la inaugurarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. „Iată-l Vlad Filat a participat la inaugurarea noastră. Apropo, eu i-am administrat dosarul de recuperare a creanțelor din frauda bancară”, spune Anatol Talmaci și închide cartea.