Portalul Media-Azi, administrat de Centrul Independet de Jurnalism, i-a asigurat lui Andrei Năstase, liderul PPDA, un loc pe panoul „Inamicii Presei”, după ce aceasta a venit cu un răspuns dur în adresa unei jurnaliste de la PublikaTV.

Jurnalista Publika TV, Oxana Bodnar, i-a adresat liderului PPDA, Andrei Năstase, mai multe întrebări în cadrul conferinței de presă, din 5 noiembrie, organizate de către acesta. Între altele, Năstase i-a răspuns:

„Marele meu regret este că atunci, în iunie 2019, când am venit la guvernare, nu am făcut ceea ce, poate, s-au aşteptat toţi cetăţenii Republicii Moldova - să epurăm (dacă putem spune așa), să asanăm spaţiul mediatic din Republica Moldova. Iată de ce am rămas intoxicaţi și până acum", scrie media-azi.md.