Încă un concurs „fără succes” și cu multe semne de întrebare. Identificarea șefului pentru Întreprinderea de Stat „Portul Fluvial Ungheni” este la fel de problematică precum identificarea altor șefi ai instituțiilor de stat importante.

Potrivit unui document recepționat de redacția Bani.md, de la un expeditor anonim, problema ar consta în intenția de a numi persoane comode la cârma întreprinderii, pentru favorizarea anumitor contracte. Mai mult, totul se întâmplă în mare grabă și contrar procedurilor. Detalii aflați în continuare.

Un interimar fără experiență numit în grabă în locul altui interimar cu experiență de peste 40 de ani

În luna septembrie a anului curent a anunțat un nou concurs pentru selectarea administratorului Întreprinderii de Stat „Portul Fluvial Ungheni”. Termenul limită pentru depunederea dosarelor a fost anunțată data de 11 octombrie 2019. La aproximativ o lună de la expiurarea termenului, alte informații referitor la organizarea acestui concurs, publicate pe site-ul Agenției Proprietății Publice nu am găsit referitoare la acest concurs.

Din documentul transmis la adresa redacției aflăm că concursul a fost anulat. Totodată, fostul administrator interimar al Întreprinderii de Stat „Portul Fluvial Ungheni”, Vladimir Medvedev, a fost demis, iar altul a fost numit de conducerea Agenției Proprietății Publice. Administratorul numit ar fi unul dintre candidații la concursul anulat - Țurcanu Gheorghe.

Agenția Proprietății Publice, încălcând repetat prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, ignorând competența Consiliului de Administrație și interesele statului, prin ordinul nr.44-P din 05 noiembrie 2019, l-a demis din functie pe Administratorul interimar, dl Medvedev Vladimir și îl desemnează în funcția de administrator interimar al ÎS "Portul Fluvial Ungheni", pe dl Țurcanu Gheorghe, unul din candidații la concursul anulat, persoană care se pare că nu este ,,de loc întâmplătoareʼʼ

Medvedev: „Am citit ordinul de demisie la 2 zile de la data emiterii și intrării în vigoare a acestuia”

Dorind să aflăm mai multe destalii referitor la situația creată la Întreprinderea de Stat „Portul Fluvial Ungheni”, am apelat fostul director al instituției. Domnul Medvedev ne-a comunicat că a aflat despre ordinul de demisie abia pe data de 7 noiembrie 2019, la două zile din momentul emiterii și intrării în vigoare a acestuia.

„Ieri (n. red. 7 noiembrie) ieșisem pe foaie de boală. Am fost informat de colegi despre existența acestui ordin. Nu am semnat ordinul și nici Consiliul de Administrare al Î.S. nu a știut mai devreme de acesta. Documentul a fost transmis pe poșta electronică.

Nu știu vreun motiv pentru care am fost demis. Pe parcursul activității am majorat volumul vânzărilor de 10 ori. Când venisem în funcție, Portul avea restanțe salariale de 2 luni. În 10 zile a fost soluționată problema. Nu au fost situații în care să fie cineva nemulțumit de activitatea mea, decât momentele în care persoane sus-puse mă amenințau cu Demisia dacă nu semnez anumite contracte „incorecte”. Nu am făcut-o. Posibil acesta chiar să fi fost motivul.”, ne-a mai declarat domnul Vladimir Medvedev.

Din documentul primit la adresa redacției:

- tot la 07.11.2019, pe adresa ÎS ”Portul Fluvial Ungheni” a fost livrat un plic fără indicarea ,,expeditoruluiʼʼ, la care era anexată o chitanță de plată, pe care întreprinderea urma să o achite la recepționarea respectivului plic;

- personalul ÎS ”Portul Fluvial Ungheni" responsabil de recepționarea corespondenței au telefonat la numărul de telefon indicat în chitanță, de la care i s-a zis că ,,expeditorulʼʼ este noul partener al întreprinderii, contractul urmând a fi semnat în scurt timp cu noul Administrator Interimar desemnat, Țurcanu Gheorghe.

Presiuni asupra angajaților Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”

În documentul transmis redacției Bani.md, de asemenea, se vorbește despre presiunile făcute la adresa echipei întreprinderii de stat: