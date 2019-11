Dumitru Țîra, cunoscut datorită activității sale în mass-media, este de părere că întreaga componență a Consiliului Audiovizualului (CA) trebuie să-și dea demisia din mai multe motive, dar în special din cauza faptului că nu a participat activ la implementarea noului Cod al Audiovizualului.

„Spre regret, nimeni din Republica Moldova, din cauza intereselor politice, lipsei experienței practice, lipsei de comunicare cu instituțiile mediatice, nu știe exact ce trebuie să facă pentru presă. Deschid o mică paranteză despre CA. Eu cred că întreaga componență a Consiliului trebuie să-și dea demisia, pentru că până azi, de la 1 octombrie 2018 de când s-a adoptat noul Cod, nu a făcut nicio monitorizare privind respectarea celor 8 ore de produs autohton. Jumătate din membrii Consiliului sunt niște persoane cu care nu am ce discuta în plan profesional, în timp ce voința CA-ului este extrem de importantă în implementarea Codului, în contextul în care are baza legală necesară”, a declarat Dumitru Țîra la emisiunea „Fabrika”.

„Avem 15 televiziuni adevărate la Chișinău, 59 în total în țară. Celelalte sunt niște studiouri care, chiar dacă au licență, nu le poți nume televiziuni. Dintre cele 15, 10 sunt cu retransmisie, bazate pe conținut străin: 8 din Rusia și 2 din România. Cele din România - TVR și Pro TV - obțin o cotă destul de mică pe piața de publicitate. Altele opt acumulează 70 la sută din audiență și, respectiv, banii de pe piața publicitară, care în mare parte pleacă în Rusia pentru royalty, adică nimic nu se investește în produsul autohton. Nu mai deschid paranteza despre ambasadorul Rusiei la Chișinău (n.r. Oleg Vasnețov) care-și permite să sune președintele CA-ului (n.r. Dragoș Vicol) și să-i ceară anumite lucruri.

De aici, nu avem salarii pentru jurnaliști, nu avem staruri autohtone, nu avem conținut care să placă. Chiriile nu au fost scăzute, ci întoarse la nivelul de anul trecut. Sugestia mea a fost ca Guvernul să le diminueze, pentru că instituțiile media ocupă un spațiu de maximum 30 de la sută din incintă. Micșorarea efectuată înseamnă economisirea a 400 de lei pe an care nu înseamnă nimic.

Am participat la Forumul Mass-Media din acest an, unde avem o masă rotundă și ne schimbăm cu locurile: unii povestesc, alții ascultă și tot așa, dar nu discutăm decât despre media literacy, un subiect deja de 20-25 de ani. Eu am făcut o propunere la Forum despre plasarea publicității în sloturi de produs autohton care durează minimum 30 de minute. Știți cât de mult ar schimba asta pentru piața?”, a adăugat Dumitru Țîra.

Membrul CA, Corneliu Mihalache, este de acord cu opiniile expertului media, dar nu și în partea ce ține de demisia in corpore: „Nu am știut că ambasadorul Rusiei la Chișinău îl telefonează pe președintele CA. Sunt de aceeași părere ca și cea a lui domnul Țîra, doar că am certitudinea că actuala componență este în stare să facă lucruri, dacă-și schimbă președintele. Există un conflict, când domnul Vicol consideră că instituția este a sa și restul membrilor sunt angajații săi, în timp ce fiecare dintre noi avem dreptul la opinie. Acum, singurul instrument care mi-a rămas este boicotul”.

