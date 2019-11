Un nou acord în domeniul securităţii sociale a fost semnat între Republica Moldova şi Republica Belarus. Despre acest lucru a anunţat şeful Direcţiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Diana Cebotaru, în cadrul emisiunii „Spaţiul Public” de la Radio Moldova. Potrivit ei, acest acord este bazat pe principii europene.

„Acordul nou semnat a fost semnat la Minsk la 23 octombrie 2019 bazat pe principii europene. Odată cu intrarea în vigoare a acestui acord, va abroga acel acord vechi din 1995 banzat pe principiul teritorialităţii. În baza noului accord fiecare stat va achita partea de pensie calculată proporţional stagiului realizat de persoană pe teritoriul fiecărui stat”.

Potrivit datelor statistice, actualmente, în Republica Belarus activează 3.500 de cetăţeni moldoveni. Ţara noastră are semnate pînă acum 14 acorduri în domeniul securităţii sociale, cu 12 state europene, de asemenea cu Republica Belarus şi cu Turcia, a menţionat şefa direcţiei din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Iulia Saenco.

„Bulgaria, Portugalia România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Lituania şi Germania. Cu Germania am reuşit să stabilim în jur de 70 de pensii care sunt exportate foştilor cetăţeni din Republica Moldova, care actualmente trăiesc în Germania. Multe cereri sunt la etapa de examinare. Noi suntem unica ţară din fostele ţări ale Uniunii Sovietice care a reuşit să semneze acordul bazat pe principii europene cu Germania şi să-l aplicăm pe principii de proporţionalitate. Dacă în 2014 am avut numai 69 de pensii stabilite, deja în luna noiembrie a anului current avem peste 650 de pensii stabilite. Aceasta se datorează faptului că a crescut numărul statelor cu care noi am reuşit să semnăm şi să ratificăm aceste acorduri” a spus Diana Cebotaru.