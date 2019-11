Ministrul Justiției spune că în urma nemulțumirilor apărute în spațiul public Comisia care a filtrat candidații pentru funcția de procuror general va reevalua rezultatele concursului.

„După ce au fost cunoscuți candidații din lista scurtă, au continuat să apară informații de care membrii comisiei nu dispuneau la momentul evaluărilor. Se impune o reevaluare, despre rezultatele căreia, totuși, nu vă pot promite nimic. Pentru că în cadrul comisiei nu sunt oameni care execută indicații, ci am invitat oameni care decid în baza faptelor, opiniile cărora o să fie respectate pe deplin”, scrie Olesea Stamati pe pagina sa de Facebook.

„Cum am zis, anumite informatii au apărut după ce am prezentat lista scurtă public. Nu ne-am făcut că plouă. Am reinițiat discuțiile, am cercetat și am încercat să verificăm veridicitatea informatiei precum și suficiența acesteia pentru a ne modifica decizia comisiei.

Nu putem opera cu zvonuri și cu informații nefondate, pentru că informație inexactă poate fi lansată față de origine.

O sa cântărim foarte atent fiecare argument.

O să ne mai întrunim o dată și o să analizăm repetat informația care a apărut, precum și cea pe care am putut-o obține între timp pentru a ne reevalua decizia.

Pot să vă promit un lucru – ne vom face munca onest și în baza faptelor clare”, adaugă Ministrul Justiției.