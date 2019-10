Fracţiunea Partidului Democrat nu va avea o poziţie comună faţă de iniţiativa deputatului Iurie Reniţă de a înlocui, în toate documentele oficiale ale Republicii Moldova, sintagma „limba moldoveneasca”, în sintagma „limba română”.

„Fracţiunea Partidului Democrat, trebuie să fiu sinceri, noi toţi suntem absolut diferiţi, nu toţi am împărtăşit întotdeauna aceeaşi viziune. De aceea, am oferit mână liberă tuturor membrilor PD. Cine este pentru – va susţine, cine nu – va avea dreptul la opinia proprie. Am oferit mână liberă tuturor”, a declarat fostul premier în cadrul emisiunii Punctul pe AZi, de la TVR MOLDOVA.