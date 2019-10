Femeia fără adăpost, Emily Zamourkam, în vârstă de 52 de ani a devenit un adevărat fenomen pe internet după ce un polițist a înregistrat, într-o stație de metro, videoclipul cu O Mio Babbino Carro, de Puccini cântată de femeie.

Daily Mail a scris povestea acestei femei care s-a născut în satul Basarabeasca din Republica Moldova, într-o familie de adventiști de ziua a șaptea. Ea a fost oferită pentru adopție din cauza sănătății mintale a mamei sale, devenind singurul copil al unui cuplu, dar s-a reunit cu familia sa naturală în adolescență.

Prietenii ei spun că ea a avut un talent extraordinar și că a fost dedicată muzicii, fiind totodată o persoană căreia îi place să meargă singur pe drumul ei. Înainte de a se muta în SUA a trecut printr-o căsătorie abuzivă. S-a mutat în SUA împreună cu o mare parte din familia sa, în Missouri, Washington și California.

În ultimii ani a trecut prin mai multe provocări de sănătate și chiar a petrecut un Crăciun în închisoare.

A uimit toată lumea cu vocea ei de înger, după ce o un polițist a filmat-o în Los Angeles, ducând un trai de boschetară.

Viața ei este la fel de dramatică ca și aria din Puccini pe care o cânta în metrou: sărăcie, adopție, represiuni religioase în Uniunea Sovietică, căsătorie abuzivă și un vis american surpat.

Prietenii din Republica Moldova spun că o așteaptă acasă oferindu-i sopranei de 52 de ani șansa de a preda muzica.

Emiliy Zamourka este cea mai mică dintre cei nouă frați, născută în 1967 într-o sărăcie lucie, într-o republică sovietică, acum Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa.

Numele ei era Ludmila Grekova, familia ei fiind de religie neoprotestantă - Adventiști de ziua a șaptea - interzisă de comuniști, dar care au rămas devotați confesiunii, în ciuda atenției sporite din partea KGB-ului și a miliției.

Viața ei s-a schimbat fundamental la doi ani și jumătate când mama ei a fost nevoită să o ofere pentru adopție din cauza problemelor cardiace.

Emily - Mila - a fost adoptată de un cuplu adventist fără copii - Ivan și Ioana Zamorka care locuia în orașul Leova.

Numele lor de familie diferă deoarece după destrămarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova a trecut de la scrisul chirilic la cel latin.

Mama ei adoptivă, o fostă lucrătoare la colhoz, acum pensionară de 85 de ani, a declarat că „Că frații și surorile ei s-au supărat pentru că părinții ei au separat-o de familie”.

„Îmi amintesc cum frații ei stăteau la fereastră și plângeau când a plecat Liuda (Emily). Părinții plângeau și ei”.

„Am decis să o ținem la noi un an și să vedem cum va fi. Dacă va plânge după familia ei, o ducem înapoi”, spune Ioana Zamorka.

Ea zice că noul și talentatul ei copil nu a plâns când a fost îndepărtată de frații ei iubitori. „Era copil și nu înțelegea pe cine îi preferă. Un mai târziu am oficializat adopția - singurul lucru pe care ne-a întrebat funcționarul e dacă o luăm pentru o scurtă perioadă sau pentru totdeauna. Am răspuns - pentru totdeauna”.

Ioana spune că părinți Emiliei au decis să o dea unor oameni buni, care ar fi ca rude. „Au preferat să o ofere unei familii din aceeași biserică, decât unor străini.”.

Părinții adoptivi îi spuneau pe numele scurt - Liuda. Eu cântat muzică, fata având un talent natural ca și mulșți dintre frații ei, care sunt foarte muzicali.

În ciuda sărăciei, familia Zamorca a cumoprat un pian și o vioară pentru fiica lor adoptivă.

„Nu am cântat mult din cauza religiei noastre, ea cânta la vioară la concertele de la școală”, a spus Ioana.

Avea un prieten care o vizita și cântau împreună - Emily la vioară, prietenul la pian. Cântau foarte frumos.

Când a ajuns la adolescență, colegii ei de școală i-au dezvăluit că fost adoptată. Când a venit acasă, Emily s-a certat cu Ioana: „A venit acasă și m-a întrebat ce îi spun ceilalți copii.. I-am spus că a fost adoptată. Ea a plâns”, zice Ioana.

Cea mai bună prietenă a ei de la universitate, Paulina Zavatin, în vârstă de 51 de ani, a spus că Emily a fost profund marcată de faptul că fost adoptată, și i-a povestit o altă istorie despre cum a aflat despre familia ei naturală.

La vârsta de 12 ani ea văzuse o fotografie cu un băiat care arăta la fel ca ea - era fratele ei, atunci a întrebat-o pe maică ei dacă a fost adoptată.

După ce a descoperit adevărata familie, s-a întâmplat ceva extraordinar.

Emily s-a dus la Soci, Rusia, unde familia ei naturală s-a mutat la vârsta când avea în jur de patru ani și s-a reunit cu ai săi. Deși în Republica Moldova vorbea limba română, toți copii sovietici învățau și limba rusă, de aceea nu a avut mari probleme de acomodare.

A urmat o perioadă în care s-a perindat de la o familie la alta, niciodată nu a fost sigură cărei familii îi aparține.

S-a împleticit în iubiri ceea ce a constituit un stres pentru adolescentă.

„Fratele ei a venit la noi și a spus că o va duce să studieze muzica la Soci. Erau în relații bune, Le-am spus să n-o ia pentru că învăța muzica aici, la Leova. Dar ce să faci? Nu voiam să plece de lângă mine. Dar a plecat”, spune Ioana.

A revenit peste un an, spunându-le fraților că vrea să studieze la Leova, că nu poate rămâne la Soci.

„A fost foarte bună și ascultătoare, până a părăsit casa”.

Casa în care au crescut-o părinții adoptivi este acum ocupată de Valeriu Davnii, pretenul ei din copilărie, prima iubire. Ultima dată când a văzut-o a fost acum 30 de ani, când a venit acasă pentru o vizită.

El a povestit cum ea a venit de Revelion cu semănatul și cum ei au fost adolescenți îndrăgostiți. „A fost foarte fericită și a zâmbit tot timpul”, spune Valeriu.

„Am ascultat împreună muzică disco. Am auzit-o cântând la pian și vioară, nu am auzit-o niciodată cântând cu vocea. Era frumoasă și sexy”. „Am fost foarte apropiați, am devenit cuplu pentru un scurt timp, dar nu a fost nimic grav. Eram foarte tineri”, spune Valeriu.

Valeriu spune că nu crede că ea a fost traumatizată de faptul că a fost adoptivă. „Era foarte fericită”.

Emily a fost admisă la Facultatea de Muzică și Pedagogie din Bălți în 1984, când avea 17 ani. Cu un an înainte ca Gorbaciov să vină la putere și a pornit schimbările care apoi aveau să-i permită lui Emily și familiei sale să ajungă în SUA.

În anul 1984 era clar deja că este o muziciană și cântăreață excepțională, iar înregistrări cu vocea se mai păstrează la Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți. A fost o studentă strălucită, a cântat la vioară în orchestra universității, spune Paulina, o colegă. Vocea ei era specială, diferită de toate celelalte voci. „Cânta la pian, cânta și nopțile, îi plăcea foarte mult jazz-ul. Era foarte talentată, dar tristă. Parcă era din afara lumii acesteia când cânta sau asculta muzică.

Pentru a se întreține în timpul studiilor, a curățat podelele universității, a strâns sticle, munca grea fiind o realitate pentru toată Uniunea Sovietică pe cale să se prăbușească. „Era foarte mândră și nu a cerut niciodată ajutor, refuza categoric chiar când îi propuneam să o hrănesc”, zice Paulina.

După ce și-a încheiat studiile s-a dus la Soci unde s-a căsătorit cu un bărbat ucrainean, Anatoli Murga, care o bătea și chiar i-a rupt nasul. După ce s-a prăbușit căsătoria ei, ea s-a reunificat cu familia ei și a emigrat treptat în SUA.

Familia ei locuiește în Los Angeles, fratele ei Elijah (Ilie) este un pastor adventist de ziua a șaptea, nepoate ei - Zlata este o violonistă de succes la Orchestra Simfonică Monterey din California. Familia a refizat să ofere comentarii pentru acest articol.

Până în 1994, până la 27 de ani, a locuit în California, apoi, doi ani mai târziu a locuit în minusculul oraș Franklin, Missouri. A lucrat pentru o companie care acum se numește Hostess, apoi s-a mutat în Vancouver, înființând propria clasă de predare a muzicii, lucrând chelneriță în paralel.

Cu timpul femeia și-a pierdut independența financiară, nu s-a putut întreține și a devenit om al străzii.