La 25 octombrie este sărbătorită Ziua Armatei României. Cu această ocazie, va fi arborat Drapelul naţional la sediile instituţiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime şi fluviale şi vor fi organizate ceremonii militare şi activităţi comemorative în garnizoanele din ţară, în teatrele de operaţiuni şi în ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai Apărării, potrivit www.mapn.ro.

Militarii români din teatrele de operaţiuni sărbătoresc Ziua Armatei României prin organizarea unor ceremonii militare şi a unor activităţi culturale şi sportive, la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai statelor partenere.



Armata României participă cu efective la diverse misiuni internaţionale de sprijinire a păcii sau umanitare, şi de combatere a terorismului. Misiunile sunt desfăşurate sub egida NATO, UE şi ONU, sau fac parte din angajamente de tip coaliţie internaţională.



În prezent, 1.222 de militari români sunt implicaţi în misiuni internaţionale, sub egida NATO, UE, ONU, OSCE şi tip coaliţie, conform http://www.defense.ro/misiuni-internationale. Cel mai mare contingent, respectiv 775 de militari, este dislocat în Afganistan, sub egida NATO, în cadrul misiunii Resolute Support.



Prima acţiune de luptă a Armatei României în afara graniţelor naţionale, de după 1990, a început la 8 martie 1996, alături de contingente ale armatelor statelor membre NATO şi partenere, în teatrul de operaţiuni din Bosnia-Herţegovina, cu Batalionul 96 Geniu. În 2000, Armata României a început participarea la misiunea NATO KFOR din provincia Kosovo, cu personal de stat-major şi, ulterior, cu subunităţi specializate, de nivel companie.



România a dislocat, în iulie 2002, în Afganistan, primul batalion de infanterie format din 405 militari, provenind din Batalionul 26 infanterie ''Neagoe Basarab'', sub comanda Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF), care la acea dată se afla sub comanda coaliţiei multinaţionale care acţiona în această ţară în baza unei rezoluţii a ONU. Luna iulie a anului 2003 a marcat începutul participării militare româneşti la operaţiunea ''Iraqi Freedom''.



După 1990, 30 de militari români au murit în teatrele de operaţiuni, iar alţi peste 140 au fost răniţi.



În 2010, cu prilejul Zilei Armatei României, a fost dezvelit, în Parcul Tineretului din Capitală, Monumentul Eroilor militari români căzuţi la datorie.

* * *

Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959.

Data 25 octombrie 1944 semnifică eliberarea deplină a teritoriului naţional de sub ocupaţia hortisto-fascistă, care s-a obţinut prin lupta eroică a peste 525.000 de militari angajaţi în luptă, între 23 august şi 25 octombrie 1944. Dintre aceştia au fost ucişi sau răniţi circa 58.000. Pierderile provocate inamicului s-au ridicat la 89.934 militari, dintre care 76.275 prizonieri.

Eliberarea părţii de nord-est a Transilvaniei nu a însemnat şi încetarea luptelor duse de Armata României, care a continuat războiul antifascist alături de puterile Naţiunilor Unite pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, până la victoria finală. ''Ajunse la frontiera din 1940, diviziile noastre - menţiona comunicatul Marelui Stat Major din data de 25 octombrie 1944 - sunt gata de un nou efort şi de noi lupte alături de marii noştri aliaţi, până la înfrângerea totală a forţelor germano-maghiare''.

* * *

În cea mai mare parte, statele din Europa aduc un omagiu anual, la o dată distinctă (care are o însemnătate istorică sau identitară naţională), celor care sunt încadraţi în structurile forţelor armate naţionale.



Statul vecin României, Bulgaria, aniversează în fiecare an la 6 mai Ziua curajului, prilej cu care este marcat praznicul Sfântului Gheorghe, care este patronul spiritual al forţelor armate bulgare, potrivit www.sofiaglobe.com.



Grecia marchează la 21 noiembrie Ziua forţelor armate, Franţa îşi serbează armata la 11 noiembrie, data semnării armistiţiului din 1918 dintre aliaţi şi Germania, iar Italia aduce un omagiu forţelor sale armate la 4 noiembrie, ziua în care s-a semnat armistiţiul de la Villa Giusti, din 1918.



Anual, în ultima sâmbătă din luna iunie, Marea Britanie sărbătoreşte Ziua forţelor armate britanice, menţionează www.armedforcesday.org.uk.



Polonia, de asemenea, stat membru NATO, marchează anual Ziua forţelor armate poloneze la 15 august, dată la care, în 1920, a fost obţinută victoria în bătălia de la Varşovia împotriva forţelor armate sovietice, conform http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl.



Din 1987, Spania marchează Ziua formelor armate spaniole în cea mai apropiată sâmbătă raportată la data de 30 mai, care este sărbătoarea Sfântului Ferdinand, potrivit http://www.nrdc-sp.nato.int.



Din 1992, anual, la data de 21 mai, Ungaria aduce un omagiu forţelor sale armate, indică http://washington.kormany.hu.

AGERPRES