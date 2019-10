Procurorul general interimar Dumitru Robu ar fi fost propus de liderul PPDA, ministrul Afacerilor Interne şi candidat la funcţia de primar general al Blocului "ACUM", Andrei Năstase. Declaraţia a fost făcută de către socialistul Ion Ceban, contracandidatul lui Năstase la şefia capitalei.

Ceban a precizat în această seară, în cadrul dezbaterilor electorale de la Pro TV, că anume Năstase ar fi insistat pe candidatura lui Robu, deoarece este finul cumetrei sale, judecătoarea Vera Chironda.



"Eu am fost şeful negociatorilor din partea PSRM şi ştiu că domnul Năstase a propus candidatura lui Dumitru Robu. Ulterior am aflat că Dumitru Robu este finul cumetrei lui Andrei Năstase, Vera Chironda, care este cercetată penal pentru mită", a spus Ceban.



Năstase a menţionat că afirmaţiile lui Ceban sunt falsuri. "Eu am optat pentru altă candidatură, este un fals. Preferinţa mea era Viorel Radețchi, care a pornit urmărirea penală împitriva lui Plahotniuc. Ion Ceban este un mincinos ordinar", a punctat Năstase.

sursa: ziarulnațional.md