Incitarea la ură, violență sau discriminare, bazată pe motive de prejudecată, se va pedepsi penal și contravențional. Un proiect de lege care vine să ajusteze legislația în acest sens a fost consultat în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități, de comun cu Comisia drepturile omului și relații interetnice, transmite IPN.



Potrivit secretarului de stat la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, acțiunile intenționate, îndemnurile publice, acțiunile de diseminare a informației sau alte forme de informare a publicului care cad sub incidența viitoarei legi, se va pedepsi cu amendă în mărime de la 500 la 600 unități convenționale, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la un an la trei ani. Totuși, spune secretarul de stat, drept excepție, nu se consideră incitare la ură pe motive de prejudecată „acțiunile făcute ca parte a unui discurs sau a dezbaterilor publice cu o justificare rezonabilă și obiectivă privind problemele de religie, educație, cercetare științifică, politică sau alte chestiuni de interes public, inclusiv în cazul protestelor pașnice”.



Activiștii și reprezentanții ONG-urilor prezenți la dezbaterile publice s-au arătat nemulțumiți de existența unei excepții, menționând că discursul public de cele mai multe ori se regăsește anume în situațiile prevăzute de excepție. Nadejda Htriptievschi, juristă la Centrul de Resurse Juridice, consideră că trebuie exclusă nepedepsirea discursului de ură, dacă acesta a sunat în contextul dezbaterilor, discuțiilor, proteste etc..



Dumitru Slusarenco, expert Promo-LEX, consideră că prin includerea excepției nu va putea fi evitată interpretarea abuzivă a unei norme de drept penal. „Prin includerea excepției nu vom face altceva decât să anulăm practic efectul aplicării acestei norme. Ceea ce este libertate de exprimare nu este discurs de ură”, a spus expertul.



Avocatul Poporului, Mihai Cotorobai, susține că în calitatea pe care o deține se ciocnește deseori cu raportări ale discursului de ură, care, dacă nu este penalizat, poate duce la consecințe grave. Potrivit ombudsmanului, discursul de ură are loc inclusiv în campaniile electorale și nu doar, iar atunci când se adresa organelor responsabile, i se argumenta că pedepsele nu sunt posibile pentru că nu permite legislația. El crede că acest proiect de lege trebuie cât mai repede votat pentru a începe a fi aplicat.



Angela Frolov, reprezentanta Centrul de informații Genderdoc-M, s-a interesat dacă discursul de ură repetat va fi cumva taxat și dacă este promovat de o persoană politică sau partid politic care-și va permite să achite o amendă tot timpul, cum vor fi opriți aceștia? Drept răspuns, secretarul de stat la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru a spus că se va aplica o pedeapsă graduată.