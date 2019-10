Sudul ţării şi-a extins oferta turistică pentru vizitatori. O nouă pensiune şi-a deschis uşile pentru iubitorii stilului tradiţional şi obiceiurilor moldoveneşti. Proaspăt renovat, Hanul „Casa Veche" a fost inaugurat în satul Palanca din Ştefan Vodă. Pensiunea este o casă bătrânească, ridicată acum 100 de ani şi reconstruită din temelie, relatează Moldova 1.

„Era o gospodărie lepădată, nimeni nu vroia să o cumpere şi să trăiască aici pentru că exista o istorie”. „Iniţial nu ne-am gândit că să restaurezi o gospodărie îţi ia atâta timp şi atâtea resurse financiare. Când am început să lucrăm am înţeles că o să avem nevoie de ajutor şi atunci am aflat că USAID oferă suport în acest sens şi noi am transmis un plan de afaceri, am aplicat şi am luat un grant”, a declarat Zaharia Aramă, proprietarul Pensiunii.

Pensiunea are şase camere, un beci din piatră şi o grădină.

„Pensiunea „Casa veche” presupune că are nişte elemente vechi: acea laiţă, acele ţoale şi am ţinut neapărat să le avem în decor”. „Noi suntem pentru a păstra lucrurile care i-au servit pe buneii noştri, pe părinţii noştri şi acum ne servesc şi pe noi, sunt nişte lucruri frumoase pe care ne dorim să le lăsăm şi copiilor şi nepoţilor”, a spus Tatiana Aramă, proprietara Pensiunii.

Pentru inaugurarea pensiunii, soţii Aramă au beneficiat de peste 500 de mii de lei din partea Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Suediei şi Marii Britanii, după ce au aplicat la Proiectul de Competitivitate din Moldova.

„Suntem bucuroşi că putem susţine dezvoltarea turismului din Moldova. Totodată, susţinem businessul mic şi mijlociu pentru că stă la baza dezvoltării acestui sector”, a spus Anna Lyberg, ambasadoarea Suediei în Moldova.

„Este incredibil să vedem succesele înregistrate de acest sector într-o perioadă scurtă de timp. Numărul turiştilor a crescut cu 70% în ultimii ani. Această pensiune este specială şi unică şi demonstrează interesul USAID-ului de a investi în acest domeniu”, a spus Scott Hocklander, directorul Misiunii USAID în Moldova.

„Oamenii sunt plictisiţi de hotelurile de patru stele din marile oraşe. Cu siguranţă astfel de pensiuni, drumeţiile, plimbările în natură sau lecţiile de gătit sunt activităţi interesante pentru ei”, a spus Gary Davies, şeful adjunct, Ambasada Marii Britanii în Moldova.

11 pensiuni rurale au fost renovate cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, iar ale 22 de unităţi de cazare urmează să fie inaugurate până la sfârşitul anului 2021.

TRM