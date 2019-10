Pe Walther Bølge, un tânăr danez, blond și înalt ca o bună mostră ariană, îl întâlnesc la redacție, unde a venit la îndemnul unui coleg fotograf, Walther fiind și el fotograf. Face parte din pleiada de fotografi freelancers, care lucrează la proiecte de stânga - ecologie, minorități, inechitate - pe care apoi le vinde publicațiilor mari. Nu cunosc ce publicație din Danemarca ar fi interesată de modul în care funcționează, mai bine zis - stă pe butuci, sistemul de administrare a deșeurilor în Republica Moldova - dar asta e tema pe care Walther a venit să o documenteze la noi. Bine, desigur, băiatul va aborda problema pluridimensional, în context regional, și chiar global! Hi, I am Walther - își pronunță numele în manieră britanică - „Uăltfă”, eu insist pe școala noastră de pronunție: „Hello Uoltăr!”

Walther, Kresten și Elli

Din cauza accentului său britanico-scandinav, îl înțeleg șchiopătând pe tânărul fotograf. Ideea este că a vrut să facă niște poze cu mormanele de gunoi din Țânțăreni, dar paznicii de acolo s-au împotrivit. Ne roagă să-l ajutăm. Pentru că așa funcționează la moldoveni, cineva din redacție dă niște telefoane unor persoane cu legături la gunoiște și, după mai multe sunete și tratative, stabilim că la Țânțăreni ne va aștepta însăși primărița, iar la poligonul cu deșeuri vom fi ghidați de însuși vicedirectorul gropii de gunoi!

Walther, entuziasmat, ne mulțumește și stabilim să mergem la gunoiște în ziua de marți, imediat după beția de hramul Chișinăului. În dimineața zilei stabilite îl întâlnesc pe Walther, în fața unui Andys Pizza de la Botanica, stând lângă o Dacia Sandero luată în chirie, în compania altui jurnalist danez la fel de arian, pe nume Kresten. „Ahh, deci Cristian!”, zic, „Kind of” spune Kresten și intrăm în mașină. Ei sunt însoțiți de o liceancă fragilă de la Spiru Haret pe numele Elli. Are o mapă cu un carnet atașat, pe foaie sunt scrise câteva întrebări în limba engleză și niște expresii ce fac parte din câmpul lexical al deșeurilor. Zice că e emoționată și că nu vrea să-i dezamăgească pe cercetașii danezi.

Walther Bølge

„La Lenuța”

Înaintăm pe podul de lângă Dobrogea, iar Kresten își amintește că a fost dăunăzi la o gunoiște de la marginea acestei localități. „Am găsit-o pe Google Maps, găsești tot ce vrei pe Google Maps, orice gunoiște!”. Primărița mă sună și mă anunță că întâlnirea de la poligon se amână cu o oră, suficient timp pentru un pit stop la faimoasa plăcintărie „La Lenuța” unde găsești o zoaie de cafea lucie în aparatul cu jetoane și o plăcintă cu vișine. Danezii își iau câte o plăcintă cu cartofi pe care o mănâncă privind implacabili în zare, ca niște vikingi, și facem planul de bătaie. „Noi nu avem așa bucate tradiționale, dar mâncăm mult porc”, comentează, cu un soi de melancolie nordică, Kresten. Răgazul pe care îl avem până ajungem la groapa de gunoi îl folosim ca să vorbim cu localnicii.

Walther își agață aparatul foto de gât și pășim în căutarea țânțărenilor. Mergem spre satul nou, cu multe case nelocuite, unde, într-o curte, vedem patru femei, îmbrăcate pestriț și soios, grupate în jurul unei movile de strujeni galbeni pe care-i dezmembrează de știuleți. În jurul lor fojgăie un țăran care strânge grămezile de strujeni și le clădește într-un loc anume. Femeile ne scrutează de departe, intuind venirea unei delegații de oameni importanți.

Descărcarea deșeurilor la Țânțăreni. Foto: Walther Bølge

Oful celor de la Țânțăreni

Îi prezint pe colegii mei danezi, una dintre femei răspunde îmbujorată: „Se vede de la o poștă că nu sunteți țânțărăneni!”. Walther își cere permisiunea să facă fotografii, femeile acceptă sfioase și cochete, iar Kresten începe să le intervieveze cu atitudinea aia de jurnalist sobru, pe cale să afle ceva cu adevărat covârșitor. „Tare greu ne mai este cu gunoaiele astea! Câte au promis, câte! Și n-au făcut nimic!”, se vaietă una dintre femei în timp ce alta, țintită de luneta aparatului foto, își aduce aminte că a mai pozat odată pentru niște jurnaliști belgieni. „Ce au schimbat este că acoperă remorcile cu gunoaie cu pelicule, iar gunoiul nu cade pe jos. Dar vara ce iz și duhoare vine de la gunoiște, din partea cealaltă de Bâc!”, se căznește una dintre femei. Muncitoarele se pun serios pe scâncete și pe urechile danezilor noștri impresionați. Ele vorbesc despre apa din robinete care ar avea un gust metalic, cineva suferă de astm, iar politicienii își aduc aminte de ei doar în preajma alegerilor. S-a construit o stație de prelucrare a apei, dar apa ar fi bâhlită. Au reparat drumurile, dar prost, au făcut iluminare, dar aiurea, cică nu se vede nimic. Danezii spun, ca niște adevărați Don Quijotes, că scopul lor este să schimbe această situație. O bătrână știrbă are o altă problemă, se ridică în picioare și spune: „Poate îmi găsiți la voi în Dania un moșneag de vreo 70 de ani. Că baba uite, mai are și aici, și pune mâinile pe șolduri, și aici mai are, și pune mâinile pe piept”, toată lumea râde ca într-o scenă de pictură flamandă, grotescă.

Ne întoarcem „La Lenuța”, unde e parcată Sandero Stepaway. Sub mașină, în dosul unei roți din față, stă pitulat un pui de câine care, cu tot dinadinsul, se opune să iasă. În jurul mașinii mișună mama cățea și danezii mei îngrijorați. Nu putem să pornim la drum. Țâncul iese de sub mașină, spre mulțumirea danezilor și a cățelei, abia după ce îl ademenesc cu un șuierat, un limbaj pe care îl cunosc instinctiv toți puii de câini de la noi. „Good job!”, aprobă Walther.

Primărița nu este de acord

Pe primăriță, Ina Pașcan, o culegem pe drumul care duce spre gunoiște. Ee ne povestește cum stau lucrurile. În anul 2017, primăria Țânțăreni a semnat un contract cu cea a Chișinăului. Conform contractului, urma să fie instalată o stație de epurare a levigatului, adică a lichidului care se formează după depozitarea gunoiului. Echipamentul pentru stația de epurare a fost procurat din luna mai, urmează construcția. De fapt, mai multe proiecte urmau să se deruleze la poligon. Însă, din cauza perindării primarilor la Chișinău, proiectele stau suspendate. Ceva din contractul semnat s-a realizat - au fost procurate camioane noi pentru transportarea gunoiului, cu remorci închise. A fost instalată și o stație de tratare a apei în satul Țânțăreni. Localitatea a fost iluminată în întregime. Îi spunem primăriței oful țânțărenilor, că apa are gust de fier, iar iluminarea e scundă. „Sătenilor niciodată nu le faci pe plac! Sunt mereu nemulțumiți, orice ai face. Am reparat casa de cultură, l-am adus pe Ian Raiburg să le cânte, și ei, tot nemulțumiți, au zis că trebuia să aduc artiști mai buni. Am reparat biblioteca și am cumpărat cărți, cele mai noi bestseller-uri, de 10.000 de lei. Și le citesc doar eu și câțiva consilieri”, spune Ina Pașcan.

Cel mai bun lucru care i s-a putut întâmpla primăriei este alocarea anuală, începând cu 2017, a câte 6.000.000 de lei pentru proiecte de infrastructură, bani veniți din bugetul Chișinăului, pe care îi va primi până la expirarea contractului.

Primarul de Țânțăreni, Ina Pașcan. Foto: Walther Bølge

Gunoiștea și politicul

Gunoiștea a devenit un fel de câmp de luptă pentru politicieni, o sursă de dividende politice. De fiecare dată când se schimbă puterea la Chișinău sau în Guvern, apare cineva cu halucinanta idee de a o închide. „Când vin la putere, cei de sus, la nivel central, încep a manipula cu limba, cu Estul și Vestul. Aici, la Țânțăreni, unul închide gunoiștea, altul o deschide! A venit Inga Grigoriu să închidă gunoiștea. Da, înțeleg, Harvard! Dar cu gunoiul din oraș ce să faci? S-a mai gândit două săptămâni și a renunțat la idee”, spune primărița.

La poligon suntem întâmpinați de vicedirectorul Victor Serghienco, vorbește rusește. De aia, Elli, care face parte din generația celor care nu știu rusește, ne roagă să-i traducem românește, apoi traduce ea în engleză.

Walther și Kresten încalță niște botine de cauciuc ca să poată cutreiera în voie gunoaiele. În nări intră un iz acru de lături stătute. Pe o movilă de pe poligon, se înalță monumental, în pantă, ca un tanc triumfător, un tractor cu șenile. Cei câțiva muncitori umblă îmbrăcați în haine negre. Cineva a cules din gunoaie un pachet neînceput de tăieței instant Rolton, cu ambalajul galben, mânjit, și l-a pus pe balustrada de la marginea gunoiștii.

Walther se bagă în mormane și caută agale un cadru frumos, în timp ce Kresten îl descoase pe Victor Serghienco.

Victor Serghienco, vicedirectorul poligonului Țânțăreni. Foto: Walther Bølge

Ce trebuie să știm despre groapa de la Țânțăreni

Poligonul funcționează de 29 de ani, are o suprafață de 24 de hectare, gunoiul acoperind 18 hectare.

Capacitatea maximă a poligonului este de 44 de milioane de metri cub de gunoaie. Astăzi, aici sunt depozitate 22 de milioane de metri cub. Măsurarea deșeurilor în metri cub este o practică sovietică. În Europa, deșeurile se măsoară în tone.

La poligon funcționează o stație de transformare a gazelor inflamabile în energie electrică, cu o capacitate de prelucrare a 150 de metri cub deșeuri pe zi.

Poligonul de la Țânțăreni este singurul din Republica Moldova care respectă o minimă tehnologie de depozitare a deșeurilor.

Gunoiul se depozitează pe straturi - 3 metri de deșeuri și 30 de centimetri de sol. Solul se aduce de la o carieră din apropiere. Solul nu permite circulația aerului și izbucnirea unui incendiu dezastruos, deșeurile emanând gaze inflamabile.

Gunoiștea are nevoie de o stație de epurare a levigatului, a lichidului emanat de deșeuri. Gunoiștea este dotată cu un rezervor de 500 de tone pentru depozitarea levigatului.

60% din gunoaie care ajung la Țânțăreni sunt de origine organică, resturi de mâncare. În UE, cantitatea de deșeuri organice ajunge în cel mai prost scenariu la 30%. Aceste resturi sunt foarte periculoase pentru mediu, ele formând levigatul care se scurge în sol și apele subterane.

În fiecare zi, la Țânțăreni sunt depozitate 700 de tone de deșeuri.

Poligonul are un dig în descensiune care nu permite ieșirea lichidului de pe teritoriu.

Republica Moldova nu are adoptată o lege privind incinerarea gunoaielor biodegradabile și nici incinerator. Dar problema se poate rezolva odată cu adoptarea legii și investițiilor.

Fabrica de reciclare a deșeurilor

Walther iese din mormane și privește îngândurat spre gunoaie. „Nu avem așa ceva în Danemarca. O parte o reciclăm, alta o exportăm în Germania. Nu înțeleg cum problema gunoiului poate fi rezolvată prin depozitare și acoperirea cu pământ?”, decepționat mai ales de faptul că muncitorii nu s-au lăsat fotografiați.

Cutii de aluminiu la fabrica de reciclare a deșeurilor ABS. Foto: Walther Bølge

Părăsim gunoiștea și mergem la compania ABS din sectorul industrial de la Ciocana, singura care reciclează deșeuri în Republica Moldova. Abia de am scăpat de izul acru de la Țânțăreni, că intrăm putoarea de la stația de epurare. În drum spre fabrica de reciclare, Kersten constată: „Din tot ce am discutat cu oamenii din Moldova, am concluzionat că le lipsește speranța că ei pot schimba ceva”.

La fabrica de reciclare suntem întâmpinați de Irina Balica, manager, o femeie tânără și aranjată care contrastează ciudat cu mormanele de gunoaie din jur. E un fel de instagirl într-o lume a plasticului și a cartonului. Ne punem măști, căști și veste reflectorizante. Aici funcționează trei linii de sortare, două pentru pentru gunoaie neorganice și una pentru deșeurile menajere.

Din cele circa 1200 de tone de deșeuri pe care le produce Chișinăul zilnic, circa jumătate ajunge la ABS, pentru sortare și reciclare. În zilele de odihnă, toată cantitatea ajunge la Țânțăreni.

În grohăitul aparatului de pulsare a gunoaielor, oamenii lucrează tăcut și depersonalizat. O femeie de la linia de sortare a resturilor biodegradabile toarnă dintr-un borcan mai mare o cantitate de suc portocaliu în câteva sticluțe Tedi și le aranjează cu grijă într-o torbă. Nimeni nu poartă măști. Irina zice că muncitorii s-au obișnuit cu mirosul. Un lucrător câștigă în medie 5.000 de lei, salariul depinzând de ture, eficiență și de relația cu alcoolul, mulți dintre muncitori beau la fabrică. „Cine bea la locul de muncă, ajunge la un salariu de 3.000 de lei”. Contingentul muncitorilor este format în mare parte din oameni sărmani, alcoolici, boschetari, pensionari, dar sunt și excepții. Cei care au porci, târâie acasă torbe cu lături. E un avantaj pentru ei.

Fabrica de reciclare ABS. Foto: Walther Bølge

Fabrica de reciclare vrea bani de la stat

Walther nu are voie să fotografieze muncitori, se mulțumește cu blocurile de plastic și carton aranjate în depozit. O fotografiază și pe Irina pe fundalul deșeurilor sortate.

Ca să poată prelucra aproape întreaga cantitate de gunoaie care o produc chișinăuienii, fabrica ar urma să fie dotată cu încă trei linii de sortare și cu un incinerator pentru arderea resturilor degradabile. Dar… Nu sunt bani!

„Nu avem nicio subvenție din partea municipalității. Ultimul care a fost aici cu promisiuni de subvenționare este Ruslan Codreanu, dar a fost demis. Fabrica lucrează în minus, nu este profitabilă, pentru că tot ce obținem din vânzarea materiei sortate sau reciclate este direcționat spre acoperirea creditelor bancare, salariilor și mentenanței”, explică Irina Balica precizând că, dacă așa vor sta lucrurile, fabrica se va închide anul viitor.

Cei doi danezi sunt nedumeriți, aproape scandalizați, de atitudinea statului moldovean într-o chestiune atât de sensibilă. Plecăm, dar Walther o roagă pe Irina să mai pozeze, de data asta în fața unui clid imens cu sticle de plastic de culoare verde. Irina pozează, iar zâmbetul ei imaculat și proaspăt pare desprins de pe o copertă Vogue.

Irina Balica, manager ABS. Foto: Walther Bølge