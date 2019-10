De puțin ajutor și multă voință este nevoie pentru a face fapte bune. Asta ne-au dovedit-o Mitropolia Basarabiei și zeci de voluntari care au construit o casă pentru o familie social-vulnerabilă din satul Bulboci (raionul Soroca), Republica Moldova.

Zeci de voluntari din România și Republica Moldova au contribuit cu bani, produse sau au pus umărul la reconstrucția casei în care trăiește o familie cu cinci copii.

Un preot din Soroca, de la Mitropolia Basarabiei, auzind de caz, a decis să se implice pentru a aduce bucurie în familia greu încercată de viață.

„Ca slujitori ai altarelor, înaintea cărora creștinii își aduc și bucuriile, dar și necazurile, noi, preoții, suntem primii care auzim despre situații similare cu cea din satul Bulboci. Despre această familie și despre problemele pe care le are am auzit întâmplător de la unul dintre creștinii ce frecventează slujbele din parohia pe care o păstoresc și nu am putut rămâne indiferenți, mai ales că erau și copii la mijloc”, a declarat preotul Sorin Huluță.

Preotul spune că Mitropolia Basarabiei, prin Arhiepiscopia Chișinăului, prin Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului) și Episcopia Basarabiei de Sud desfășoară activități sociale în mod direct, dar și la nivel de parohii, acest caz din Bulboci nefiind unul unic, întâmplându-se de multe ori ca preoții, împreună cu credincioșii din comunități să întindă o mână de ajutor unde nevoia o cere.

„În cazul familiei de la Bulboci, raionul Soroca, zonă aflată sub jurisdicția canonică a Episcopiei de Bălți, banii pentru reabilitarea locuinței aflate într-o stare avansată de degradare provin de la oameni cu suflet mare de pe ambele maluri ale Prutului, care au răspuns apelului de a sprijini această familie. Suma de 11 000 de euro a făcut posibilă reparația casei acestei familii, astăzi ea bucurându-se de o casă care se apropie de noțiunea de decent”, a mai adăugat preotul.

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei este un exemplu grăitor de implicare directă în activități sociale, împlinind misiunea Bisericii de ajutorare a fiilor ei aflați în situații dificile.

Decorarea exteriorului casei de la Bulboci este una cu totul deosebită. Acoperișul este vopsit în culorile tricolorului, iar pe frontispiciul casei este pictată Maica Domnului cu Pruncul, pe fundal fiind harta României Mari.

„Ideea acoperișului tricolor și pictarea hărții României Mari având-o pe Maica Domnului în mijloc, pe frontispiciul casei, este lucrarea integrală, de la cuvânt la faptă, a Asociației Tighina de la București, care a dorit în felul acesta să ilustreze lucrarea comună a fraților de pe cele două maluri de Prut în acest proiect social”, a explicat preotul Sorin.

Autorul icoanei este Alexei Luca ART, grafica exterioară a lui Dumitru Gurji, artist plastic, la construcție participând și Asociația D3M, Arta tradiției și Acțiunea 2012.

Unii dintre cei care au contribuit la renovarea casei au precizat că sursă de inspirație le-a fost chiar preotul din sat, care aparține de Mitropolia Moldovei, și care o sfătuia pe mama celor cinci copii să vopsească culoarea galbenă din tricolor în albastru, ca să se mai „dilueze” din concept.

