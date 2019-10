Armata siriană a preluat controlul asupra mai multor baze militare din nord-estul Siriei abandonate de către forţele americane, a anunţat miercuri televiziunea publică rusă, relatează Reuters.

Postul public Rusia-24 a prezentat imagini cu blindate ruse care circulau la Minbej, în nordul Siriei, la o zi după ce Moscova a anunţat că a trimis misiuni de patrulare în regiune.

Alt post finanţat de statul rus, RT, a filmat imagini cu un convoi american care s-a întâlnit cu un convoi sirian pe drumul de la Minbej la Kobane.

Coaliţia internaţională antijihadistă condusă de Statele Unite a confirmat marţi că s-a retras din regiune.

După plecarea americanilor, trupe siriene au ocupat poziţii la Minbej, în baza unui acord cu kurzii din regiune, care vor să contracareze astfel înaintarea frorţelor turce.

#Syria #EasternEuphrates

Oleg Blokhin, the #Russia|n journalist-PMC really enjoyed the #US base in #Manbij abandoned this morning. pic.twitter.com/DLGdJOqI5V