Transportatorii din R. Moldova se declară nemulțumiți de răspunsul pe care l-au primit de la Guvern vizavi de solicitarea lor de a majora tarifele la călătorii și solicită o întrevedere cu premierul Maia Sandu, la care să participe și ministrul Economiei și Infrastructurii (MEI), Vadim Brînzan.

Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, crede că Maia Sandu a fost indusă în eroare vizavi de cerințele transportatorilor și spune că, dacă întrevederea nu va fi acceptată, urmează „o grevă de amploare”.



Într-o scrisoare adresată premierului, transportatori afirmă că, potrivit calculelor MEI, tarifele ar urma să fie majorate până la 71 de bani per kilometru, în timp ce tarifele actuale sunt de 48 de bani pentru aceeași distanță.



Totodată, o decizie judecătorească din 2013 arăta că tarifele trebuiau majorate încă în acel an până la 58 de bani per kilometru, transportatorii ratând în această perioadă venituri de peste 900 de milioane de lei.



„Această sumă ar fi ajuns pentru 1 800 de unități de transport care ar fi avut o vârstă medie de opt ani. Drept rezultat, am fi avut o vârstă medie a unităților de transport din ramură de 17 ani, față de 23 de ani pe care o avem acum”, se arată în scrisoarea semnată de Alexa, care spune că problema transportatorilor a fost ignorată de toate guvernările.



Menționăm că Guvernul a declarat că nu va accepta revendicările transportatorilor, pentru că R. Moldova este o țară săracă și oamenii au venituri mici. Anterior, Maia Sandu le-a cerut transportatorilor să asigure condiții decente de călătorie, după care se va discuta despre o eventuală majorare a tarifelor.

Sursa: Ziarul Național