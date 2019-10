Ultimii doi dintre cei șapte profesori turci de la Liceul „Orizont”, expulzați la începutul lunii septembrie 2018 din Moldova, au fost condamnați la închisoare în Turcia. Este vorba despre directorul general adjunct al liceului şi directorul filialei Ceadâr-Lunga.



Solicitat de IPN, Hasan Barış, directorul Filialei Durlești a Liceului „Orizont”, a spus că directorul general adjunct, Sedat Hasan Karacaoğlu, a fost condamnat acum două săptămâni la opt ani și trei luni de închisoare. Recent, şi fostul director al filialei din Ceadâr-Lunga, Feridun Tufecchi, a fost condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare.



Cei șapte cetățeni străini, profesori și administratori ai rețelei de licee „Orizont”, au fost declarați indezirabili și expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova în septembrie 2018. Serviciul de Informații și Securitate motiva atunci că cei șapte sunt suspectați de legături cu o grupare islamistă despre care ar exista indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări. Familiile profesorilor, dar și colegii de serviciu, au organizat numeroase acțiuni de protest.



La 11 iunie anul curent, CEDO a decis că Republica Moldova a încălcat drepturile celor șapte cetățeni turci. Iar la începutul lunii august, procurorii au pornit o cauză penală în cazul celor șapte cetățeni turci pe faptul „excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu, comis de angajați ai Biroului Migrație și Azil al MAI și ai Serviciului de Informații și Securitate”. După aproximativ o lună, unul din foștii directori adjuncți ai SIS a fost reținut şi pus sub învinuire pentru depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave în dosarul expulzării. Şi directorul Biroului Migrație și Azil a fost pus sub învinuire pentru depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave, fiind suspendat din funcție.



Primii doi dintre cei șapte profesori expulzați din Moldova, Sarkis Airi și Hüseyin Bayraktar, au fost condamnați la închisoare în luna martie a acestui an. Unul dintre ei a fost condamnat la șase ani de detenție, iar celălalt la nouă ani. Ulterior, în Turcia au urmat şi alte condamnări. Directorul Departamentului relații cu publicul al Liceului, Yasin Özdil, a fost condamnat, la 12 ani de închisoare. Riza Dogan, directorul filialei din Durlești a liceului Orizont, a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare. Directorul financiar al rețelei de licee „Orizont”, Müjdat Çelebi, a fost condamnat la nouă ani de închisoare.