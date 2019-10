Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile. pe numele lui Vlad Plahotniuc.

Într-un comunicat de preșsă al PA este menționat că în luna septembrie, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul anilor 2013-2015, cetățeanul Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele constituie venituri ilicite. Având intenția de a tăinui caracterul ilicit al acestora, bănuitul a înființat - prin intermediul unor persoane interpuse - mai multe companii rezidente și nerezidente printre care: LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR INVEST, etc., prin care a organizat circulația mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari - circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 EURO.

Materialele cauzei demonstrează că bănuitul cunoaștea despre faptul că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Tot la 23.09.2019, în cadrul unei alte cauze, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor procesului penal, s-a stabilit că în perioada anilor 2013 -2014 de la TUKUMAAN LIMITED au fost efectuate plăți:

- cu destinaţia „acordare împrumut” către SRL FINPAR INVEST în valoare totală de 7 204 439 USD.

- cu destinația „air transport services for passengers” către SRL NOBIL AIR în valoare de 381 344 EURO.

- către ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED care - la rândul său - a efectuat transferuri băneşti către soţia cet. Plahotniuc Vladimir - C.O.), pe contul deschis la ABLV BANK, valoarea cărora constituie 1 550 000 EURO şi 1 140 000 USD.

Cauzele penale menționate supra au fost conexate într-o procedură unică.

Drept temei pentru pornirea urmăririi penale a servit atât adresarea autorităților elvețiene parvenită într-un schimb spontan de informații din iunie 2019, cât și analiza Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor privind activitatea agenților economici afiliați cetățeanului Vladimir Plahotniuc.

În cadrul cauzei penale, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar ulterior în privința ei a fost aplicat arestul preventiv. Persoana respectivă a fost pusă sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, având în vedere că gestiona fictiv o societate comercială rezidentă prin care au fost transferate o parte din mijloacele bănești.

De asemenea, în privința a două persoane (inclusiv cet.Vladimir Plahotniuc) a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive, în privința cetățeanului Vladimir Plahotniuc, va avea loc la data 10.10.2019, ora 16.00, la Judecătoria mun.Chișinău, sediul Ciocana, în ședința închisă.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.

Procuratura Anticorupţie solicită reprezentanților mass-media respectarea principiului fundamental de prezumție a nevinovăției în privința tuturor părților implicate în procesul penal. Totodată, Procuratura Anticorupție cere mijloacelor de informare să opereze cu informații oficiale și să nu promoveze păreri unilaterale, speculații sau zvonuri care ar putea perturba în vreun fel investigațiia penală.

Procuratura Anticorpție va reveni cu detalii în măsură ce va considera necesară aducerea lor la cunoștință publică.