Producția de struguri a crescut constant în ultimii cinci ani în R. Moldova, iar în anul 2018 am produs 17 milioane de decalitri de vinuri naturale și 665,4 mii de decalitri de vinuri spumante.

R. Moldova a exportat, în 2018, cele mai multe vinuri în România și Belarus.



Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul trecut am exportat peste Prut vinuri din struguri în valoare de 15 milioane de dolari și vinuri spumante în sumă de 946,2 mii de dolari.



Totodată, am vândut vinuri spumante în sumă de 796,7 mii de dolari în Kazahstan, de 618,7 mii de dolari în SUA, de 405,9 mii de dolari în Rusia, de 307,3 mii în Ucraina, de 170,9 mii de dolari în Belarus etc.



De asemenea, în anul trecut am exportat vinuri din struguri în valoare de 27,8 milioane de dolari în Belarus, de 13 milioane în Cehia, de câte 11 milioane de dolari în China și Federația Rusă, de 9,9 milioane în Polonia etc.

