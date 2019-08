Fostul director adjunct al CNA, Cristina Țărnă, care a candidat la șefia CNA și s-a clasat pe locul doi credea că concursul organizat de către Comisia juridică, numiri și imunități este „pe bune” ca în timpul desfășurării să constate că e un concurs mimat, fiindcă funcția în cauză trebuie obligatoriu să le revină socialiștilor, conform înețelegerilor de partajare a funcțiilor dintre PSRM și ACUM.

Declarațiile au fost făcute de către Țărnă într-un unterviu acordat pentru DW.

Aceasta a mai spus că din start „au existat semnale că socialiștii negociază cu aliații preluarea conducerii organelor de forță”.

Întrebată de către jurnalistul DW dacă ea sugerează că partidele de la guvernare și-au împărțit funcțiile de director la CNA și procuror general, Țărnă a spus următoarele.

„Adică, dacă CNA a revenit socialiștilor - Procuratura îi va reveni blocului ACUM?”, a întrebat jurnalistul.

Fostul director adjunct al CNA a mai spus că nu cunoaște dacă există ori nu dosare pe numele președintelui Dodon, însă este convinsă că cei care se tem întotdeauna iau măsuri de precauție.

„Nu știu dacă există dosare. Eu nu am fost niciodată responsabilă de partea ce vizează urmărirea penală la CNA, ci de prevenție. Dar eu știu că întotdeauna încearcă să ia măsuri de precauție cel care are de ce să se teamă. Așa e firea omului. Eu nu știu dacă Igor Dodon are motive să sughițe atunci când la CNA se vorbește despre el, dar faptul că sunt tranzacționate funcțiile de procuror general și cea de șef al CNA - deci atunci când aceste funcții sunt partajate tacit între partide, e grav”, a spus Țărnă.