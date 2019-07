Soțul deputatului PDM, Elena Bacalu, a fost reținut în această dimineață, după ce ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, au descins cu percheziții în Biroul Vamal Sud, din Cahul.

Miercuri, la primele ore ale dimineții, Serviciul de Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, în comun cu Procuratura Cahul au efectuat percheziții în Biroul Vamal Sud, din Cahul, într-o anchetă în privința unor scheme de trafic cu țigări în Uniunea Europeană.

Ulterior, a fost reținut șeful Vamei Cahul (Oancea), Vasilii Bacalu, soțul deputatei PDM, Elena Bacalu.

În cadrul ședinței parlamentului, Dumitru Diacov, liderul fracțiunii democrate, a declarat că ar fi vorba despre o presiune asupra deputaților din opoziție pentru a-și depune mandatele.

„Am auzit că în rândul guvernării este așa o dorință ca mai mulți deputați democrați să-și depună mandatul și am înțeles că preferabil, aceștia să fie cei care au fost aleși pe circumscripții, din opoziție. În legătură cu asta, am o întrebare, acesta este motivul, sau numirea de ieri a procurorului în funcție, cu faptul că soțul unei colege a fost reținut azi dimineață? Din câte am înțeles nici mari motive nu sunt, dar și că anterior au fost făcute presiuni ca el să părăsească funcția”, susține Diacov.