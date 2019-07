Moartea băiatului de 11 ani din Stăuceni, care a decedat la mijlocul acestei luni, la câteva zile după ce a fost mușcat de un câine, a survenit din cauza rabiei.

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică anunţă că a primit rezultatele de laborator de la Centrul de referință pentru rabie la Institutul Pasteur, Franța (WHO Collaborating Center, for Research and Reference for Rabies) care au confirmat diagnosticul de rabie în cazul copilului.

Pentru confirmarea cazului de rabie, în Franța a fost trimis material biologic de țesuturi, iar laboratorul a efectuat analiza biopsiilor cerebrale și ale pielii colectate la pacient în faza post-mortem prin testul direct cu anticorpi fluorescenţi.

Institutul Pasteur din Franța va oferi suport autorităților de la Chișinău și pentru stabilirea tulpinilor de virus care circulă în Republica Molodva, deoarece astfel de date nu existau până acum, transmite Ziarul Național.

Amintim că băiatul de 11 ani, dintr-o suburbie a Chişinăului care a fost diagnosticat cu rabie, după ce a fost atacat de un câine, a murit la mijlocul lunii iulie la Spitalul municipal de Boli Contagioase pentru Copii din capitală.

